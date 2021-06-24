معلومة × تمرينة.. أفضل تدريبات في الأسبوع الأول للجيم.. فيديو

معلومة × تمرينة

الرياضة هي مجهود بدني يساعد على زيادة نشاط الجسم وحرق الدهون ومن يقوم بالانتظام في التمرينات الرياضية يتمتع بصحة جيدة ومظهر جميل .

في البداية يقول كابتن أحمد محمد مدرب معتمد من الرابطة الدولية لعلوم الرياضة بالنسبة للمتدربين الذي هدفهم حرق الدهون يجب ان يقوموا باتباع نظام غذائي يساعد علي حرق الدهون باستخدام اجهزة الكارديون وعدم تعود الجسم علي روتين معين ويجب ان يتم اتباع انظمة جديدة في نظام التمرين ويمكن اتباع تمرين لمدة 60 ثانية وراحة لمدة 30 ثانية او العكس حلي حسب قدرت المتدرب.

وتابع محمد: “ويمكن اتباع نظام اخر بيكون لمدة 4 دقائق تمرين مقسمة الي 20 ثانية تمرين و10 ثواني راحة ثم العودة الي التمرين ونستمر لمدة 4 دقائق موضحا ان الجسم يحتاج الي نظام تمرين في الفترة الاولي ليساعد علي هدم العضلات ثم بنائها مرة اخري بشكل اقوي لان العضلات تتكون من الياف عضبية نتيجة التمرين والحمل الحضلي يحدث لها تفجيرات وتساعد الوجبات في علاج هذه المشكلات للعضلات”.

وأضاف أحمد محمد: “نتيجة هذه التمرينات في الفترة الأولى يحدث ألم عضلي في العضلات التي تعرضت إلى تمرينات وتؤثر على المفاصل وعلاج كل هذا هو بدء التمرينات في الفترة الاولي باوزان خفيفة بالاضافة الي تمرينات الاطالة التي بتؤهل الجسم الي التمرينات الشاقة بعد ذلك فيقوم الجسم باستعاب هذه التمرينات موضحا ان التمرينات خلال شهرين من بداية التمرين بتحسن مظهر الجسم وبتكسب الجسم كتل عضلية مناسبة”.

وأشار محمد، إلى أنه يجب أن يقوم المتدربين بالتمرين علي اجهزة الكارديون في نهاية التمرين لان هذه الاجهزت تقوم علي حرق الدهون الموجودة في الجسم ويمكن اتباع نظام الصيام المتقطع مع التمرين ليساع\د الجسم علي زيادة معدلات الحرق.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EtdDSHBWsWQ&feature=youtu.be