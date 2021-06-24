خرجا لشراء الحلوى وعادا جثتين .. تفاصيل قصة "جنات وعبدالرحمن" في سوهاج

قلوب يُفطرها ألم الفُراق وأعيُن فارقها النوم وأوجه غسلتها الدموع وطفلان انقطعا وصالهما وظل حبهما يسكن الفؤاد، وأرجاء منزل زلزلها صوت النحيب والصُراخ وتشققت جدرانه من وجع الفُراق.

هذا هو حال بيت أسرة الطفلين "عبدالرحمن وجنات"، بعد غيابهما عن منزل اسرتهما لأكثر من ٢٤ ساعة، خوف شديد تملك أهالي نجع الدوير بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، عقب تغيب الطفلين سويًا على عكس عادتهما.

رجال ونساء شباب وفتيات في مختلف الفئات العمرية يبحثون في جميع ضواحي المركز آملين أن يعثروا عليهما قبل أن يُصيبهما أي أذى أو ينتابهما أي قلق أو خوف، لم يظنوا للحظة أن الطفلين قد فارقا الحياة سويًا كما جاءا سويًا.

خرجَ التوأم عبدالرحمن ناصر وجنات ناصر، البالغين من العُمر ثمانية سنوات، أبناء نجع الدوير بمركز جهينة شمالي سوهاج، ليشتريان حلوى من أحد محلات البقالة بجوارهما ولكنهما لم يعودا منذ خروجهما من منزلهما يوم ٢١ يونيو ، لكنهما عادا اليوم.

عاد الطفلان مُبتلين بمياه نهر النيل، مُفتوحة أعينهما ومزرقة أجسادهما، مُثلجة أرجلهما ومفقودة أروحهما، حيث عثر عليهما أهالي جهينة جثتين هامدتين عقب غرقهما بالنيل.

فتجوب سحابة سوداء على أعين والديهما فكيف يأتيان الحياة سويًا ويسعداهما ويرحلان عن الحياة الدنيا سويًا ويتركانهما هكذا في ماسأة لا يطيب فيها خاطر لهما ابدًا بعد فُراقهما.

رحم الله الطفلين وألهم أسرتهما الصبر والسلوان.

كما ناقش اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في اجتماعه مع أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة المقترحة لتنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور محمود عنبر استشاري البنك الدولي، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية المحلية بالوزارة، ونجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

وأكد محافظ سوهاج في بداية الاجتماع أهمية الدور الحيوي والمؤثر لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيدا بالجهد المبذول والتعاون المثمر من جميع مسئولي برنامج التنمية المحلية مع المحافظة، والعمل المستمر لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في "المواقف والسويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، وأماكن الانتظار، والإعلانات"، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، خاصة بعد الانتهاء من التدفقات المالية من برنامج التنمية المحلية، وذلك في ضوء توصيات ورشة العمل التي عقدها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، بمشاركة كافة الجهات المعنية والإدارات ذات الصلة بالموارد المالية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.