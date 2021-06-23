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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان تفضل مركّز .. أهم الفيتامينات المفيدة للدماغ

المخ
المخ

تلعب الفيتامينات دورا كبيرا فى صحة جسم الإنسان وقوته العقلية حيث تعمل بعض أنواع الفيتامينات على تحسين صحة الدماغ.

 

حذّر تقرير طبي من التركيز فقط على العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على الجسم ونضارته، وعدم الاهتمام بتناول الفيتامينات المفيدة للدماغ البشري الذي يلعب دورا أساسيا في إدارة الجسد  وتلقى الإشارات الكهربية من أجهزة الجسم المختلفة .

 

ووفقا لما جاء فى موقع “eatthis”  يحتاج الدماغ إلى الحصول على بعض العناصر الغذائية ليقوم بمهامه بشكل سليم وفعال، كما هو حال الكمبيوتر الذي يحتاج لطاقة تتناسب مع المهمات المطلوبة منه.

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ويحتاج الدماغ البشري إلى بعض الفيتامينات والعناصر الضرورية التى تساعد في إعادة إنعاشه وتحسين صحته وتقوم بمهمة الحفاظ على أدائه السليم وفي بعض الأحيان إنعاشه وإعادة حيوته.

 

وقدمت كل من الدكتورة الطبيبة، نيكيت سونبال، والدكتورة والخبيرة في صحة الدماغ، تيرالين سيل، والأستاذة المساعدة في علم الأعصاب في كلية ماونت سيناي  للطب، بعض المعلومات العلمية عن أهم الفيتامينات والعناصر التي يجب أن تجتمع لتساهم في تعزيز صحة الدماغ ورفع كفاءته.

 

أوميجا 3

 

وتشير الطبيبة سونبال إلى أن التجارب أثبتت أن “أوميجا 3” يعمل على تحسين وظائف الدماغ، مثل الذاكرة وأوقات رد الفعل، ونوهت إلى أن هذه الأحماض الدهنية تلعب دورًا مهمًا في مكافحة الشيخوخة في داخل الدماغ.

 

أشارت سونبال إلى أنه تم إجراء بحث شامل عن هذه المغذيات (الموجودة في الأسماك) وثبتت قدرتها على تخفيف أعراض الاكتئاب.

 

وأوضحت الدكتورة تيرالين أن الأبحاث العلمية أثبتت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تلعب دورا جيدًا كمضاد للالتهابات، وما نعرفه الآن هو أن الالتهاب عامل رئيسي في الصحة العقلية، ويجب التأكد من الحصول على ما يكفي من فيتامينات ب أثناء تناول أوميجا 3 للمساعدة في دعم مسارات الناقل العصبي في الدماغ مما يساعد في تنظيم الحالة المزاجية وإنعاش الدماغ.

 

 فيتامينات ب

 

قالت سيل: يتم تجاهل فيتامينات ب في معادلة صحة الدماغ فى كثير من الأحيان وتوجد  علاقة تآزرية للفيتامينات مع بعضها البعض، لذا فإن فيتامين ب المركب عادة أفضل من المنفرد.

 

وأوضحت سونبال أن فيتامين ب 12 يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الناقل العصبي السيروتونين، المسؤول عن ضبط المزاج والسعادة.

 

 فيتامين هـ

 

أما فيتامين هـ فيعمل كمضاد للأكسدة ويحسن صحة الدماغ بشكل عام، وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين هـ يحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، والذي يحدث عندما يكون إنتاج وتراكم الأكسجين في الدماغ غير متوازن.

 

وأكد سنبال أن بعض الآثار الجانبية للإجهاد التأكسدي هي التعب وفقدان الذاكرة والصداع الدائم والمتكرر.

 

الأحماض الأمينية


قالت سيل إن الأحماض الأمينية هي أهم مكمل لصحة الدماغ، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها للتأكد من أنها لا تتداخل مع أي أدوية ومكملات أخرى، وهي العنصر الأساسي فى الناقلات العصبية على سبيل المثال، بدون الأحماض الأمينية “5HTP” لا يستطيع الدماغ إنتاج السيروتونين والمعروف بـ هرمون الرضا الذي يساعد على توليد مشاعر الرفاهية والسعادة.

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