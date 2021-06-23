سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

ليس بالغريب علي معالي اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة سرعة استجابته لنداءات المواطنين فسيرته العطرة تفوح محافظات مصر كمثال مشرف لأبناء وزارة الداخلية وهذا ما يشهد عليه أبناء محافظة الجيزة ليس في المراكز والأحياء فقط بل في جميع قري المحافظة بعد مرور عدة أشهر علي تولي سيادته الملف الأمني لمحافظة الجيزة .

حتي أطلق عليه أبناء الجيزة رجل الإستجابات السريعة والفورية وذلك نظرا لمجهوده السريع في حل جميع الشكاوي .

إنجازات كبيرة وتحسن شهدته المحافظة وطفرة كبيرة حدثت بقطاعاتها المختلفة منذ تولي سيادته وبتوجيهات معالي وزير الداخلية أصبحت جميع الخدمات الجماهيرية تتم بصورة مميكنة وتحديث للبنية التحتية من إحلال وتجديد لأقسام الشرطة بالمديرية وكذلك طفرة في حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطن ويرجع ذلك لتوجيهات معالي وزير الداخلية وحرص اللواء رجب عبدالعال علي التشديد والمتابعة اليومية علي تنفيذ توصيات معالي الوزير مما أدي الي حصاد الكثير من الإنجازات وعليه أدي الي تراجع كبير في العمليات الإرهابية وتحسن ملحوظ في الأمن الجنائي والسياسي والقضاء على الخلايا الإرهابية وكسر عمودها الفقري وحرص سيادته علي تقديم كافة الدعم في الحوادث ورد حقوق المواطنين أين كان الشاكي وأين كان من تم شكواه دون التمييز فلا يشغله غير تحقيق الأمن والأمان والإنضباط داخل المحافظة وهذا عهد جديد لوزارة الداخليه ولمديرية أمن الجيزة وهو مما يسعد به المواطن المصري عامة والمواطن الجيزاوي خاصة وبناء عليه اصبح يقين للمواطن الجيزاوي أن في ظهره ممن يدعمه ويحميه فور استغاثته به .

كما شهدت الجيزة نشاطا ملحوظا فى إحكام القبضة الامنية علي مراكز وأحياء وقري الجيزة فيما يتعلق بإنخفاض معدل الجريمة الجنائية فضلا عن تسجيل معدلات مرتفعة فيما يتعلق بملف الإزالات للتعديات التى حدثت على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية . كما أنه ومنذ الساعات الاولي لتوليه قدم تعاونا ملحوظا مع كافة الجهات التنفيذية بمختلف المديريات والقطاعات بالمحافظة من خلال جاهزية قوات الأمن بالاستجابة للمشاركة الفاعلة فى انجاز كثير من الملفات الهامة والشائكة وفى مقدمتها ملف إزالة التعديات .

مما يوجب علينا تقديم خالص الشكر والتقدير لسيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحسن اختياره لشخصية اللواء رجب عبد العال الذي تشرفنا بسيادته ووجوده كمدير لأمن الجيزة..

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سيد طه فايز القيادي الوفدي والمرشح السابق لرئاسة حزب الوفد