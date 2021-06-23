وكيل تعليم قنا يشدد على مراجعة تجهيزات لجان الثانوية العامة

شدد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مراجعة تجهيزات 60 لجنة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة، مطلع الشهر القادم.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية و رؤساء أقسام التنسيق بالمديرية، بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومسلم أبوالحسن، مدير عام التعليم الفني و سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة.

وأشار خالد، إلى أن اللجنة الثلاثية المشرفة على الامتحان سوف تتولى المرور على اللجان والاستراحات الأسبوع المقبل بمشاركة التوجيه المالي والإداري لفحص بوابات التعقيم واشتراطات الأمن والسلامة وتجهيز غرف العزل وبوسترات التوعية.

وأكد المهندس مسلم أبوالحسن، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات سوف تعمل على إصلاح وصيانة الأسرة بالاستراحات وكذلك التنسيق مع مجالس الأمناء بالإدارات لتوفير أي دهانات لازمة لطمس الكتابات داخل لجان الامتحانات وعلى الأسوار.

وفى سياق آخر استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، شروط وضوابط الإعلان عن مسابقة التوجيه الفني والإدارة المدرسية والوظائف الإشرافية التي يبدأ التقدم لها اعتباراً من أول يوليو وحتى نهايته بالإدارات التعليمية وكذلك ضوابط التجديد لمن انتهت المدد القانونية للأوامر التنفيذية الخاصة بهم.

اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مديرى الإدارات

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