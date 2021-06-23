عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يشدد على مراجعة تجهيزات لجان الثانوية العامة

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مديرى الإدارات

شدد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مراجعة تجهيزات 60 لجنة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة، مطلع الشهر القادم.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية و رؤساء أقسام التنسيق بالمديرية، بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومسلم أبوالحسن، مدير عام التعليم الفني و سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة.

 

رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى بالمشاركين فى برنامج مودة

إصابة ربة منزل فى اندلاع حريق منزل بـ قنا

 

وأشار خالد، إلى أن اللجنة الثلاثية المشرفة على الامتحان سوف تتولى المرور على اللجان والاستراحات الأسبوع المقبل بمشاركة التوجيه المالي والإداري لفحص بوابات التعقيم واشتراطات الأمن والسلامة وتجهيز غرف العزل وبوسترات التوعية.

وأكد المهندس مسلم أبوالحسن، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات سوف تعمل على إصلاح وصيانة الأسرة بالاستراحات وكذلك التنسيق مع مجالس الأمناء بالإدارات لتوفير أي دهانات لازمة لطمس الكتابات داخل لجان الامتحانات وعلى الأسوار.

وفى سياق آخر استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، شروط وضوابط الإعلان عن مسابقة التوجيه الفني والإدارة المدرسية والوظائف الإشرافية التي يبدأ التقدم لها اعتباراً من أول يوليو وحتى نهايته بالإدارات التعليمية وكذلك ضوابط التجديد لمن انتهت المدد القانونية للأوامر التنفيذية الخاصة بهم.

اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مديرى الإدارات

IMG-20210623-WA0020
IMG-20210623-WA0020
IMG-20210623-WA0019
IMG-20210623-WA0019
IMG-20210623-WA0021
IMG-20210623-WA0021
قنا لجنة الثانوية العامة اخبار المحافظات قنا تجهيزات لجان الثانوية العامة

موضوعات متعلقة

الدفع بـ٣ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في منازل بنجع حمادي

رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى بالمشاركين فى برنامج مودة

ترشيحاتنا

ليبيا .. مؤتمر برلين 2 .. مساعي حميدة محفوفة بالمخاطر

منتخب مصر يتأهل لـ دور الثمانية بهزيمة الجزائر بـ كأس العرب للشباب

الغرفة التجارية تشيد بقرار المالية استمرار نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

رئيس مصر للطيران: توقعات بوصول نسبة الإشغال على الرحلات إلى 70%

قرارات مهمة من نيابة شرق الإسكندرية في حادث قطار محطة مصر

صكوك الأضاحي في أيد أمينة.. ومبيعات الأوقاف تتخطى 29 مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. ليفربول يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

فيديو

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ