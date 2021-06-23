عرب سات تنضم لعضوية جمعية رجال الأعمال الأفارقة للتوسع بالقارة السمراء

استقبل فهد العبدالعال المدير الاقليمي لمكتب القاهرة للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية عرب سات، د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة جمعية ود داليا ابوالمجد نائب رئيس لجنة العلاقات الحكومية وشئون الاتصال بالجمعية، بمقر (عرب سات) بمدينة الانتاج الإعلامي

وبحث الاجتماع أوجه دعم العمل المشترك بين الجانبين لخدمة قطاعي الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتوافق الجانبان على انضمام التحالف الذي تقوده ( عرب سات ) و يضم ١٦ شركة من كبريات شركات الاستثمار والعمل في تكنولوجيات الاتصالات ومزودي الخدمة والبرمجيات والرقمنة والبنية التحتية الالكترونية والاعلام المتنوع، إلي عضوية الجمعية بعدد ١٦ عضو بين عضوية عاملة واعتبارية -وذلك ضمن لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصال بالجمعية.



كما تم الاتفاق على بروتوكول تعاون مشترك موسع يحقق الهدف من توسع وتواجد تحالف عرب سات وشركاته المتعددة والقوية داخل الدول الافريقية - وتقدم المؤسسة (العرب سات) وتحالفاتها كل الدعم لأنشطة الجمعية المختلفة التي تخدم مجتمع المال والأعمال العربي والافريقي.



وصرح د يسري الشرقاوي بأ ن الجمعية تعمل جاهدة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما تحتاجه القارة الافريقية ولن يتحقق الا بالمشاركات الفاعلة والجادة للقطاع الخاص والاستثماري وذلك من خلال العمل ع كل المحاور الحكومية والغير حكومية وهذا دور منظمات الاعمال التي تخدم مجتمع المال والاعمال الافريقي



وأعرب فهد العبدالعال عن شكره وتقديره للجمعية واكد علي اننا نأمل ان نحقق طفرة جديدة من الشراكات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي داخل الاسواق الافريقية التي تُعد اسواقاً واعدة ونحن قادرون على النفاذ بقوة في ظل المنافسة الصعبة



من جانبها أكدت د مني مراد مدير المكتب التنفيذي لمصر وافريقيا بالمؤسسة ان انضمام ( تحالف عرب سات ) بشركاته الي جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة جاء بعد دراسة ومتابعة لكل قنوات المجتمع المدني التي تعمل في العمق الافريقي وترغب في تحقيق نجاح ملموس الامر الذي توافق مع هدف المؤسسة وخططتها التوسعية المستقبلية في هذه القطاعات الهامة التي تخدم قطاع الاقتصاد الإفريقي.