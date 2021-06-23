عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عرب سات تنضم لعضوية جمعية رجال الأعمال الأفارقة للتوسع بالقارة السمراء

صدى البلد

استقبل فهد العبدالعال المدير الاقليمي لمكتب القاهرة للمؤسسة العربية للإتصالات الفضائية عرب سات، د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة جمعية ود داليا ابوالمجد نائب رئيس لجنة العلاقات الحكومية وشئون الاتصال بالجمعية، بمقر (عرب سات) بمدينة الانتاج الإعلامي

 

وبحث الاجتماع أوجه دعم العمل المشترك بين الجانبين لخدمة قطاعي الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

 

وتوافق الجانبان على انضمام التحالف الذي تقوده ( عرب سات ) و يضم ١٦ شركة من كبريات شركات الاستثمار والعمل في تكنولوجيات الاتصالات ومزودي الخدمة والبرمجيات والرقمنة والبنية التحتية الالكترونية  والاعلام المتنوع، إلي عضوية الجمعية بعدد ١٦ عضو بين عضوية عاملة واعتبارية -وذلك ضمن  لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصال بالجمعية.


كما تم الاتفاق على بروتوكول تعاون مشترك  موسع يحقق الهدف من توسع وتواجد تحالف عرب سات وشركاته المتعددة والقوية داخل الدول الافريقية - وتقدم المؤسسة (العرب سات) وتحالفاتها كل الدعم لأنشطة الجمعية المختلفة  التي تخدم مجتمع المال والأعمال العربي والافريقي.


وصرح د يسري الشرقاوي بأ ن الجمعية تعمل جاهدة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما تحتاجه القارة الافريقية ولن يتحقق الا بالمشاركات الفاعلة والجادة للقطاع الخاص والاستثماري وذلك من خلال  العمل ع كل المحاور الحكومية والغير حكومية وهذا دور منظمات الاعمال التي تخدم مجتمع المال والاعمال الافريقي


وأعرب فهد العبدالعال عن شكره وتقديره للجمعية واكد علي اننا نأمل ان نحقق طفرة جديدة من الشراكات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي داخل الاسواق الافريقية التي تُعد اسواقاً واعدة ونحن قادرون على النفاذ بقوة في ظل المنافسة الصعبة


من جانبها أكدت د مني مراد مدير المكتب التنفيذي لمصر وافريقيا بالمؤسسة ان انضمام ( تحالف عرب سات ) بشركاته الي جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة جاء بعد دراسة ومتابعة لكل قنوات المجتمع المدني التي تعمل في العمق الافريقي وترغب في تحقيق نجاح ملموس الامر الذي توافق مع هدف المؤسسة وخططتها التوسعية المستقبلية في هذه القطاعات الهامة التي تخدم قطاع الاقتصاد الإفريقي.

ترشيحاتنا

ليبيا .. مؤتمر برلين 2 .. مساعي حميدة محفوفة بالمخاطر

منتخب مصر يتأهل لـ دور الثمانية بهزيمة الجزائر بـ كأس العرب للشباب

الغرفة التجارية تشيد بقرار المالية استمرار نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

رئيس مصر للطيران: توقعات بوصول نسبة الإشغال على الرحلات إلى 70%

قرارات مهمة من نيابة شرق الإسكندرية في حادث قطار محطة مصر

صكوك الأضاحي في أيد أمينة.. ومبيعات الأوقاف تتخطى 29 مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. ليفربول يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

فيديو

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ