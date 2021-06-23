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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عابد : قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% من أول يوليو يؤكد شعوره بنبض الشارع

صدى البلد

قال  النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  ، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على  زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل قرار إنساني ، يؤكد مدي إحساس الرئيس السيسي بالمسؤلية تجاه جميع فئات المجتمع ، أصحاب المعاشات جزء أصيل من هذا الوطن .

وتابع النائب علاء عابد ،  أن الرئيس السيسي  يعي تمامًا الحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل، نتيجة لقرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرار قرار زيادة المعاشات بنسبة 13%  وبتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه وأيضا سبق وأن اتخاذ قرارات لصالح المواطن البسيط وذلك  برفع  الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهذا القرار بمثابة المكافأة  لهم من الرئيس الإنسان الذي يدرك ويشعر بالمواطن وبنبض الشارع المصري ونبض المواطن البسيط .

وأشار النائب علاء عابد : أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13%  ، هو  بمثابة هدية الرئيس السيسي   للمصريين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات هو رفع الأعباء عن كاهل المواطنين  المصري ، الذي يؤدي واجبه تجاه وطنه وتحمل الظروف التى مرت بها البلاد وهو مؤمن بأهمية أمن واستقرار الوطن.

وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 /7 /2021 بنسبة 13%.

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