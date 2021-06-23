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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

238 درجة.. اعتماد درجات القبول بالثانوية العامة في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  تنسيق القبول للالتحاق بالصف الاول الثانوي العام للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة ، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 238 درجة.

 

كما أكد " رمضان عبد الحميد حسن " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في وقت سابق فتح باب التقدم للتظلمات  الفصل الدراسي الثاني 2020  م  و 2021 م للشهادة الإعدادية يوم الأحد الماضي وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق م 6  / 7 / 2021.

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وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر التقدم بالتظلم بديوان الإدارة  التعليمية التابع لها المدرسة ، ورسم التظلم  عشرون جنيها  فقط  لكل مادة  تورد لدي مندوب بالتعليم الاعدادي بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة تيسيرا علي أولياء الأمور. 

 

وسوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي صورة  كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان  مديرية التربية والتعليم بالزقازيق  في تمام الساعة التاسعة صباحا  والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية.

 

كما قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دعم أعمال التطوير بمستشفى السعديين بمنيا القمح بمبلغ مليون جنيه وصرف مكافأة مالية للأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفى ، نظراً لانتظام سير العمل بالمستشفى وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة وحسن إستقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المستشفى.

 

جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى ولقائه بأطباء وهيئة التمريض في حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح و الدكتور أحمد بحلاق مدير مستشفي السعديين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

أكد محافظ الشرقية أنه حريص على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفاني، ولا سيما في ظل الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا  والذي  تتصدى له الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي والمصابين  ، مشيراً إلى أن الأطباء وطاقم التمريض  يثبتون كل يوم أنهم  فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين لما يقدموه من تضحيات غاليه في مواجهة الفيروس .

 

وفي نهاية الزيارة قرر محافظ الشرقية رصف مدخل قرية السعديين مكلفاً رئيس المدينة بإعداد التصور الأمثل لتطوير ورفع كفاءة مدخل القرية والطريق المؤدي للمستشفى لتستمر في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفى.

الثانوية العامة الشهادة الإعدادية الصف الأول الثانوى الثانوية مديرية التربية الإعدادية العامة اخبار الشرقية

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