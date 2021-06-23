الغرف السياحية: موكب المومياوات أبهر العالم وأعطى شغف لاستقبال السياحة الألمانية..فيديو

قال دكتور حسام هزاع، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن السائح الألماني من فئة السياحة الهامة مؤكدا أن السائح الألماني يهتم بالسياحة الثقافية من زيارة المتاحف والتمتع بالأثار.

وأضاف هزاع خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن موكب نقل المومياوات أبهر كل دول العالم، مما أعطى شغف كبير لإستقطاب السياحة الألمانية وأعطى صورة ايجابية عن مصر.

وتابع عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية ، أن رئيس الوزراء ووزيرة الصحة أعطت تعليمات هامة بتطعيم العاملين للسياحة في البحر الأحمر وتطعيم العاملين في المطارات .

استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين لقاءاته الرسمية بعقد لقاء مع السيد توماس بارايس Thomas Bareiß وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا، وذلك في إطار اللقاءات الرسمية المكثفة التي يعقدها الوزير بالعاصمة الألمانية برلين لدفع الحركة السياحية إلى مصر.

واستهل السيد Thomas Bareiß اللقاء بالترحيب بالدكتور خالد العناني ولقائه للمرة الثانية في ألمانيا، حيث كان اللقاء الأول لهما في سبتمبر الماضي.

كما حرص السيد بارايس على تهنئة وزير السياحة والآثار على حدث موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في أبريل الماضي وشهده العالم أجمع، معربا عن حرصه وأسرته على مشاهدة ومتابعة فعاليات هذا الحدث الاستثنائي، مشيدا بالتنظيم الرائع له والذي جاء بشكل يليق بمكانة مصر وحضارتها أمام العالم، لافتا إلى أن الموكب ساهم بشكل ملحوظ في زيادة شغف الألمان بالحضارة المصرية وتشجيعهم على زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية المتميزة وحضارتها العريقة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العناني الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات وشركات الطيران والأنشطة السياحية لضمان صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والسائحين والمواطنين.

كما تحدث وزير السياحة والآثار عن الوضع الحالي الذي يشهده ملف السياحة بمصر، حيث شارك وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا أرقام وأعداد السياحة الوافدة إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية في أول يوليو 2020، مؤكدا على أن أعداد السائحين في زيادة ملحوظة وخاصة منذ بداية عام 2021، لافتا إلى أن متوسط أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال الثلاثة أشهر الماضية تخطى 500 ألف سائح شهريا من 20 دولة في العالم، هذا بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة مصدرة للسياحية إلى مصر مما يعكس ثقة الحكومات ومنظمي الرحلات والمواطنين بهذه الأسواق في دقة وسلامة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر بكل صرامة وجدية.