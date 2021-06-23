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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كفاية تنمر..شلتوت:رعاية طبية كاملة لـ محمد وهدى أطول أخ وأخت في العالم

صدى البلد

نشر الإعلامي تامر شلتوت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور.

 

وظهر فى الصور أطول أخ وأخت فى العالم، وعلق تامر شلتوت قائلاً:"لكل اللي بيسأل إحنا عملنا ايه لـ محمد وهدى ..(أطول أخ و أخت في العالم و أصحاب أرقام قياسية في موسوعة جينيس).. تم التواصل مع مستشفى الحسين الجامعي وتشكيل فريق طبي كامل للكشف على محمد و هدى ..وتم عمل التحاليل و الاشعة اللازمة وحجز محمد و هدى في مستشفي الحسين الجامعي لمتابعة حالتهما الصحية..".


وأضاف شلتوت قائلاً: "أشكر كلا من: الدكتور أحمد عبد الجليل مدير مستشفى الحسين الجامعي والدكتور محمد العدل، مدرس الروماتيزم والتأهيل وآلام العمود الفقري، والدكتور أحمد عصمت مدرس واستشاري المخ والأعصاب جامعة الأزهر، والدكتور عبد الحميد إسماعيل الرحال مدرس واستشاري امراض القلب والأوعية الدموية جامعة الأزهر، والدكتور جمال بدر أستاذ الباطنة والغدد الصماء جامعة الأزهر، وأكرر شكري لمستشفي الحسين الجامعي لتعاونهم و تبنيهم حالة محمد وهدى.


الخطوة التانية عشان نساعد محمد وهدي .. هو كفاية #تنمر... كفايه وتريقة علي خلق الله...محمد و هدي نفسيتهم تعبانة من كلام الناس..يا ريت تشوفوا الحلقه بكرة الساعه ٧ علي قناة الشمس و اسمعوا معاناتهم".
 

يذكر أن تناول برنامج "لحظة فرح" الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، على قناة "صدى البلد"،  قصة الحاجة صالحة وأسرتها.

 

وقالت الحاجة صالحة إن زوجها تركها وهرب بسبب الديون بعد أن خسر التوك توك الذى كان يعمل عليه بالأجرة في حادثة.

 

وأضافت: “أنا عايشة على معاش والدتي وقدره 400 جنيه، وعندى أربع بنات أكبرهم مخطوبة ولا أستطيع تجهيزها”.

 

وقام الإعلامي تامر شلتوت بتقديم مساعدة بسيطة لها قائلا: "أكيد أهل الخير سيقدمون مساعدات لكِ أكثر الفترة الجاية".

الأزهر إعلامي التواصل الاجتماعي برنامج مستشفي موسوعة جينيس المخ والاعصاب الإعلامي الإعلامي تامر شلتوت

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