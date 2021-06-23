يورو 2020.. بولندا بالقوة الضاربة بقيادة ليفاندوفسكي أمام السويد

أعلن باولو سوزا، المدير الفني للمنتخب البولندي، تشكيل منتخب بولندا بقيادة نجم البايرن ليفاندوفسكي في مباراة منتخب السويد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2020 .

ويلقي المنتخب البولندي بآماله في التأهل للدور المقبل على روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ وقائد الفريق، والذي يسعى لتكرار التهديف والحفاظ على آمال منتخبه في التأهل للدور المقبل ولو ضمن المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

تشكيل منتخب بولندا

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: بارتوش بيريشنيسكي، كميل جليك، يان بيدناريك

وسط الملعب: كاميل جوزوياك، جريزجورز كريتشوفياك، ماتيو كليتش، تيموتيوش بوكاتش

الهجوم: كارو سودريسكي، بيوتور زيلنسكي، روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والمنتخب الإسباني ثالثًا بنقطتين فيما تقبع بولندا بقاع المجموعة برصيد نقطة واحدة.