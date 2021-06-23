الانتخابات وتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة.. كلمة وزيرة خارجية ليبيا في "برلين 2"

أكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أن أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا؛ هو تنظيم انتخابات حرة.

وخلال كلمتها في مؤتمر "برلين 2"، قالت المنقوش: "أتينا اليوم إلى مؤتمر برلين 2 لاستكشاف طريق نحو ليبيا آمنة ومستقرة"، مضيفة: "ركزنا في مؤتمر "برلين2" على ضرورة الوصول لانتخابات نزيهة".

وأضافت وزيرة خارجية ليبيا أن "بعض أعضاء المجتمع الدولي لا بد أن يدركوا خطر تعرض سلامة واستقرار ليبيا للخطر".

وشددت على أن "عدم استقرار في ليبيا سيؤثر على المنطقة".

وتابعت نجلاء المنقوش أن "العملية الانتقالية في ليبيا كانت طويلة وفاشلة، ونطالب المجتمع الدولي بدعمنا لتعزيز الاستقرار في ليبيا، وهو أساسي للوصول للانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم".

وطالبت نجلاء المنقوش بتنفيذ المسار الدولي المخصص للعملية السياسية في ليبيا، وشددت على أهمي ضرورة تطبيق "مبادرة استقرار ليبيا"

وأكدت وزير خارجية ليبيا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوحيد الجيش الليبي، قائلة إنه "من الضروري توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج الميليشيات والمرتزقة"، لافتة إلى أن الشعب الليبي يعلق آمالا كبيرة على مؤتمر "برلين2"، و" لدينا تقدم ملموس في ملف انسحاب المرتزقة من ليبيا ".

وواصلت أن:"ليبيا عانت مرحلة من عدم الاستقرار بعد الانتفاضة التي أطاحت بـ(الرئيس الرال معمر) القذافي"، وأن هناك الكثير من التحديات على الأرض عرضناها في مؤتمر "برلين2" وطرحنا مبادرة "استقرار ليبيا".