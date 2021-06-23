عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتخابات وتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة.. كلمة وزيرة خارجية ليبيا في "برلين 2"

وزيرة خارجية ليبيا
وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش

أكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أن أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا؛ هو تنظيم انتخابات حرة.

وخلال كلمتها في مؤتمر "برلين 2"، قالت المنقوش: "أتينا اليوم إلى مؤتمر برلين 2 لاستكشاف طريق نحو ليبيا آمنة ومستقرة"، مضيفة: "ركزنا في مؤتمر "برلين2" على ضرورة الوصول لانتخابات نزيهة".

سامح شكري : نسعى لإجراء انتخابات حرة وإخراج المسلحين من ليبيا.. فيديو

قبل مؤتمر برلين 2.. نجلاء المنقوش تطرح مبادرة استقرار ليبيا

وأضافت وزيرة خارجية ليبيا أن "بعض أعضاء المجتمع الدولي لا بد أن يدركوا خطر تعرض سلامة واستقرار ليبيا للخطر".

وشددت على أن "عدم استقرار في ليبيا سيؤثر على المنطقة".

وتابعت نجلاء المنقوش أن "العملية الانتقالية في ليبيا كانت طويلة وفاشلة، ونطالب المجتمع الدولي بدعمنا لتعزيز الاستقرار في ليبيا، وهو أساسي للوصول للانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم".

وطالبت نجلاء المنقوش بتنفيذ المسار الدولي المخصص للعملية السياسية في ليبيا، وشددت على أهمي ضرورة تطبيق "مبادرة استقرار ليبيا"

وأكدت وزير خارجية ليبيا على  ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوحيد الجيش الليبي، قائلة إنه "من الضروري توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج الميليشيات والمرتزقة"، لافتة إلى أن الشعب الليبي يعلق آمالا كبيرة على مؤتمر "برلين2"، و" لدينا تقدم ملموس في ملف انسحاب المرتزقة من ليبيا ".

وواصلت أن:"ليبيا عانت مرحلة من عدم الاستقرار بعد الانتفاضة التي أطاحت بـ(الرئيس الرال معمر) القذافي"، وأن هناك الكثير من التحديات على الأرض عرضناها في مؤتمر "برلين2" وطرحنا مبادرة "استقرار ليبيا".

ليبيا نجلاء المنقوش برلين 2 المرتزقة الجيش الليبي

ترشيحاتنا

ليبيا .. مؤتمر برلين 2 .. مساعي حميدة محفوفة بالمخاطر

منتخب مصر يتأهل لـ دور الثمانية بهزيمة الجزائر بـ كأس العرب للشباب

الغرفة التجارية تشيد بقرار المالية استمرار نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

رئيس مصر للطيران: توقعات بوصول نسبة الإشغال على الرحلات إلى 70%

قرارات مهمة من نيابة شرق الإسكندرية في حادث قطار محطة مصر

صكوك الأضاحي في أيد أمينة.. ومبيعات الأوقاف تتخطى 29 مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. ليفربول يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

فيديو

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ