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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: غياب محمد صلاح سيؤثر على أداء المنتخب الأوليمبي

صدى البلد

أكد هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق أن المنتخب الأوليمبي سيؤثر بشدة في حال لم ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي له بـ أولمبياد طوكيو مشددا على أن صلاح نجم كبير ويمتلك خبرات ومهارات من الصعب تعويضها.

وأضاف يكن في تصريحات لـ قناة “أون تايم سبورت” أن مصطفى محمد نجم جالطا سراي سيؤثر أيضا في أداء المنتخب الأوليمبي في حال لم ينضم، لكن من الممكن تعويضة بـ محمد شريف مهاجم الأهلي. 

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وتابع أن طارق حامد والونش نجمي الزمالك هما الأفضل للانضمام للمنتخب الأوليمبي على أن يكون اللاعب الثالث حارس مرمى مرشحا جنش أو أبو جبل .

ويواجه منتخب الفراعنة فى افتتاح أوليمبياد طوكيو إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهات الدور الأول بمواجهة أستراليا 28.

الزمالك هشام يكن ليفربول محمد صلاح الأهلى ليفربول الانجليزي مصطفي محمد

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