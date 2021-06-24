البورصة المصرية : الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول.. ونسعى لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد فريد ، رئيس البورصة المصرية، إنه تم تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات "تميز" مرتين من قبل البورصة المصرية ، للحديث عن آخر تطورات الأعمال في ضوء ما هو مفصح عنه .

واضاف محمد فريد رئيس البورصة المصرية ،خلال كلمه للاعلان عن إستراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم اختيار الشركات للانضمام لـمؤشر تميز ، بناءً على معايير منها تحقيق 10 ٪ كحد أدنى لمعدل النمو المركب للإيرادات خلال أخر أربع سنوات .

وأشار رئيس البورصة المصرية ، إلى أن هذه الشركة رأس مالها زاد من ٥٢ مليون إلى ٢٢١ مليون ، موضحاً أن قيمة هذه الشركة فى السوق ارتفعت من ١٩٠ مليون إلى ٢.٧ مليار فى ظرف سنتين فقط.

وأوضح أنه تم قيد أول شركة عام ٢٠١٠، لافتاً إلى أن منصة السوق ليست للتداول فقط وهى البورصة المصرية، وإنما لا بد من وجود دور للشركات المقيدة، وأن تصل المعلومة بشكل صحيح للمستثمر فيما يخص للشركات الصغيرة والمتوسطة وأدائها المالى.

وأشار رئيس إدارة البورصة المصرية إلى أن عام ٢٠٠٧ كان أول تعديل فى قواعد القيد بما يسهم بقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.