عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منح دراسية وبحثية لأبناء أسوان بـ أمريكا .. تعرف على التفاصيل

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الندوة التعريفية التي نظمتها هيئة فولبرايت مصر عن " التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية " بمشاركة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة عبر تقنية الزووم ( ZOOM  ) .

 

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة المتواصلة بالتعاون مع الجهات المانحة لإعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع معطيات العصر في مجالات العمل المختلفة حيث قدم اللواء أشرف عطية شكره لهيئة فولبرايت مصر على هذه المبادرة الرئدة الهادفة لإكتساب الخبرات المهنية المتعددة للعاملين في قطاعات العمل العام .

محافظ أسوان يشيد بالدعم الحكومي مع لجنة وزارة الإسكان

لأول مرة.. مكتب لتحصيل الرسوم لمعديات مدينة أبو سمبل في أسوان

محافظ أسوان يشيد بالدعم الحكومي مع لجنة وزارة الإسكان

كما أكد اللواء أشرف عطية علي أن المحافظة من جانبها تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لشباب العاملين بالديوان العام ومختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وهو ما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تم تدريب 400 موظف من أبناء أسوان .

وأشار أشرف عطية إلي أن ذلك يتواكب مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولي المسئولية بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملي بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

 

موضحاً بأنه تم أيضاً تنفيذ دورات تدريبية لريادة الأعمال لأبناء المحافظة بهدف تشجيع وتبنى رؤى وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع ، وأيضاً صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة  ، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للإقتصاد القومى .

 

ومن جانبها قالت ميرفت السمان منسق العلاقات الدولية والشبكة العالمية لمدن التعلم بأسوان بأنه يتم التقديم للحصول على المنح المختلفة من خلال الرابط التالي  : 

https://fulbright-egypt.org/ 

https://apply.iie.org/huberthhumphrey

وقالت إن البرامج المستهدفة لمنح الفولبرايت تتمثل في برنامج للماجستير والدكتوراة وهو متاح التقديم فيه حتى 3 يوليو المقبل ، كما يوجد برنامج إعداد القادة وهو يستهدف تدريب مهنى في 16 مجالا للعاملين بالمحافظة ممن لديهم أدوار قيادية ولديهم خبرة مهنية بحد أدنى 5 سنوات متاح التقديم فيه حتى 26 يوليو المقبل ، وبالتوازى مع ذلك توجد منح للفنانين المهنيين فى جميع التخصصات لعمل أبحاث وحضور محاضرات على مستوى دراسة الماجستير متاح التقديم فيه حتى 3 يوليو المقبل .

 

وأشارت مرفت السمان إلى وجود منح لمدرسى اللغة الإنجليزية فى المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والذين لديهم حد أقصى 7 سنوات كخبرة تدريسية متاح التقديم فيه حتى 26 يوليو المقبل ، بالإضافة إلي منح أبحاث ما بعد الدكتوراة لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمراكز البحثية الحاصلين على الدكتورة متاح التقديم فيه حتى 28 أغسطس القادم ، علاوة على منح إدارة الفنون للعاملين بالمنشآت الثقافية والأثرية والأكاديميين الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير متاح التقديم فيها حتى 28 أغسطس القادم ، وفيما يتعلق بشروط القبول فإنها تتمثل فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ، وحاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أحد المجالات المناسبة .

DSC_9880
DSC_9880
DSC_9883
DSC_9883
DSC_9890
DSC_9890
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية هيئة فولبرايت

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. مكتب لتحصيل الرسوم لمعديات مدينة أبو سمبل في أسوان

محافظ أسوان يعلن بدء التشغيل التجريبي للتحول الرقمي

ترشيحاتنا

إجراءات حاسمة بـ مطار القاهرة وداخل الطائرات.. تفاصيل

ليبيا .. مؤتمر برلين 2 .. مساعي حميدة محفوفة بالمخاطر

منتخب مصر يتأهل لـ دور الثمانية بهزيمة الجزائر بـ كأس العرب للشباب

الغرفة التجارية تشيد بقرار المالية استمرار نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

رئيس مصر للطيران: توقعات بوصول نسبة الإشغال على الرحلات إلى 70%

قرارات مهمة من نيابة شرق الإسكندرية في حادث قطار محطة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. ليفربول يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

فيديو

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ