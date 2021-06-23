منح دراسية وبحثية لأبناء أسوان بـ أمريكا .. تعرف على التفاصيل

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الندوة التعريفية التي نظمتها هيئة فولبرايت مصر عن " التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية " بمشاركة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة عبر تقنية الزووم ( ZOOM ) .

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة المتواصلة بالتعاون مع الجهات المانحة لإعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع معطيات العصر في مجالات العمل المختلفة حيث قدم اللواء أشرف عطية شكره لهيئة فولبرايت مصر على هذه المبادرة الرئدة الهادفة لإكتساب الخبرات المهنية المتعددة للعاملين في قطاعات العمل العام .

كما أكد اللواء أشرف عطية علي أن المحافظة من جانبها تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لشباب العاملين بالديوان العام ومختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وهو ما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تم تدريب 400 موظف من أبناء أسوان .

وأشار أشرف عطية إلي أن ذلك يتواكب مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولي المسئولية بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملي بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

موضحاً بأنه تم أيضاً تنفيذ دورات تدريبية لريادة الأعمال لأبناء المحافظة بهدف تشجيع وتبنى رؤى وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع ، وأيضاً صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة ، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للإقتصاد القومى .

ومن جانبها قالت ميرفت السمان منسق العلاقات الدولية والشبكة العالمية لمدن التعلم بأسوان بأنه يتم التقديم للحصول على المنح المختلفة من خلال الرابط التالي :

https://fulbright-egypt.org/

https://apply.iie.org/huberthhumphrey

وقالت إن البرامج المستهدفة لمنح الفولبرايت تتمثل في برنامج للماجستير والدكتوراة وهو متاح التقديم فيه حتى 3 يوليو المقبل ، كما يوجد برنامج إعداد القادة وهو يستهدف تدريب مهنى في 16 مجالا للعاملين بالمحافظة ممن لديهم أدوار قيادية ولديهم خبرة مهنية بحد أدنى 5 سنوات متاح التقديم فيه حتى 26 يوليو المقبل ، وبالتوازى مع ذلك توجد منح للفنانين المهنيين فى جميع التخصصات لعمل أبحاث وحضور محاضرات على مستوى دراسة الماجستير متاح التقديم فيه حتى 3 يوليو المقبل .

وأشارت مرفت السمان إلى وجود منح لمدرسى اللغة الإنجليزية فى المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والذين لديهم حد أقصى 7 سنوات كخبرة تدريسية متاح التقديم فيه حتى 26 يوليو المقبل ، بالإضافة إلي منح أبحاث ما بعد الدكتوراة لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمراكز البحثية الحاصلين على الدكتورة متاح التقديم فيه حتى 28 أغسطس القادم ، علاوة على منح إدارة الفنون للعاملين بالمنشآت الثقافية والأثرية والأكاديميين الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير متاح التقديم فيها حتى 28 أغسطس القادم ، وفيما يتعلق بشروط القبول فإنها تتمثل فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ، وحاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أحد المجالات المناسبة .

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