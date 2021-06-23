كشف سيتفان تاركوفيتش، المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسباني، في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل سلوفاكيا أمام إسبانيا في يورو 2020

وضم تشكيل سلوفاكيا كل من:

في حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: بيكريك - ساتكا - سكرينيار - هوبوكان

خط الوسط: كوكا - هرومادا - هارسلين - هامشيك

خط الهجوم: دودا - ماك

تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا في يورو 2020

وضم تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة سلوفاكيا كل من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كوكي - بيدري

خط الهجوم: بابلو سارابيا - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية الإسبانية.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين ويحتاج للفوز في مباراة اليوم للتأهل للدور المقبل، فيما يتواجد منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

