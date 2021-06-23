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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل سلوفاكيا أمام إسبانيا في يورو 2020

صدى البلد

كشف سيتفان تاركوفيتش، المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسباني، في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل سلوفاكيا أمام إسبانيا في يورو 2020

وضم تشكيل سلوفاكيا كل من: 

في حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: بيكريك - ساتكا - سكرينيار - هوبوكان

خط الوسط: كوكا - هرومادا - هارسلين - هامشيك

خط الهجوم: دودا - ماك

تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا في يورو 2020

وضم تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة سلوفاكيا كل من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كوكي - بيدري

خط الهجوم: بابلو سارابيا - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا

 

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية الإسبانية.

 

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين ويحتاج للفوز في مباراة اليوم للتأهل للدور المقبل، فيما يتواجد منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
 

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