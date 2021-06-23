التوسع الأفقي وأصناف التقاوي يزيدان إنتاجية القمح.. الزراعة تكشف بالتفصيل

موسم توريد القمح

كشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة،عن أسباب زيادة إنتاجية القمح هذا الموسم، وهي التوسع أفقيا، مع استخدام أصناف التقاوي التي تتميز بأنها عالية الإنتاجية و التي تعتمد على زيادة الإنتاج .

وقال “الشناوى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إنه تم زراعة أكثر من 3.4 مليون فدان زراعة هذا الموسم ، و المناخ باقي الموسم الشتوي معتدل وهذا مناخ مناسب لنمو القمح لذا فإن الانتاج وفير.

وأضاف “رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ” أن وزارة التموين وضعت خطة كاملة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لاستلام وتخزين القمح هذا العام ، منوها إلي أن وزارة التموين جهزت الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وأكد أنه تم نشر نقاط تجميع آمنة بحيث تكون قريبة من المزارع لاستلام القمح ، كما تم تجهيز نقاط تجميع متنقلة بحيث تكون قريبة من جميع القرى والنجوع لنقل الأقماح إلي أماكن التخزين .

وأشار "رئيس الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة " إلي أن وزير التموين الدكتور على المصيلحي يتابع بشكل دورى توريد القمح وتخزينه ، كما يقوم بعقد اجتماعات دورية من أجل توريد القمح .

ولفت إلي أن المشروعات القومية التى وجه بها الرئيس السيسي ستزيد بالطبع من انتاج المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلاً عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.

ووجه الرئيس بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حالياً، وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية.