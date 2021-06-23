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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتأخر عودتهما من الخارج.. غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أعرب الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، عن غضبه الشديد بسبب تأخر وصول المحترفين "الجامايكي روماريو ويليامز والأوغندي إيمانويل أوكوي".

 

 وعلم “صدي البلد” ان إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري قرر توقيع عقوبة مالية على فترة غياب اللاعبين بعد انتهاء الموعد المحدد لعودتهما، بالاضافة الي خصم بعض مستحقاتهما المالية.

 

ووصل الجامايكي  داميون لوي مساء أمس بعد أن شارك مع منتخب بلاده أمام سورينام.

 

كما عاد السوري عمرو الميداني بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أيضا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق لمواجهة فريق غزل المحلة يوم 25 من الشهر الجاري، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات  الدوري المصري.

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة غزل المحلة والحصول على الثلاثة نقاط  لضمان التواجد في المربع الذهبي  بعد تحقيق الفوز في آخر مواجهتين أمام “ مصر المقاصة وأسوان ”.

 

وحرص حسام حسن على تصحيح الأخطاء الدفاعية  والوصول إلى التشكيل المثالي في ظل غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابات .

 

الاتحاد يفوز وديا

وفاز الاتحاد السكندرى أول أمس على نظيره كفر الدوار بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب النادي .

 

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بتجهيز اللاعبين من خلال المباريات الودية في الفترة الحالية.

 

في سياق آخر قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري صرف مكافأة الفوز على المقاصة للاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مواجهة غزل المحلة من أجل تحقيق الفوز .

 

ويرغب محمد مصيلحي في تحفيز اللاعبين من أجل الزحف نحو المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري وضمان التواجد في المربع الذهبي .

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين لهدف فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

 

الفوز ارتقى بالاتحاد السكندري 4 مراكز دفعة واحدة وأصبح في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وتجمد رصيد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 36 نقطة.

 

تقدم خالد قمر للاتحاد السكندري في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما لعب فوزي الحناوي كرة في منطقة الجزاء تجاه محمد الصباحي الذي أرسلها مباشرة لمهاجم فريقه الذي سددها رأسية في شباك المقاصة.

 

وأبدع خالد قمر في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 23 من عمر المباراة بعدما تبادل لاعبو الفريقين الكرة ثم ذهبت لمهاجم أصحاب الأرض الذي لعب مقصية رائعة سكنت شباك المقاصة.

 

وحصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي بعد العودة إلى مراجعة الفيديو بداعي وجود عرقلة من خالد الغندور في منطقة جزاء فريقه.

 

وقلص باسم مرسي الفارق في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعدما صوب ركلة الجزاء بقوة وبالرغم من تحرك محمد صبحي مع الكرة إلا أنها نجحت في العبور إلى الشباك.

 

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