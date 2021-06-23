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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إدراج صندوق بيتكوين فى بورصة ناسداك دبي

ارشيفية
ارشيفية

أدراجت بورصة ناسداك دبي اليوم صندوق بيتكوين، ليكون الأول من نوعه الذي يتم تداوله في الشرق الأوسط حيث ارتفع سعر وثيقة الصندوق إلى 38.40 دولار، بزيادة 11% عن السعر المرجعي .

 

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بيتكوين ترتفع بأكثر من 14% بعد خسائر خلال تعاملات يوم أمس


ويستثمرصندوق بيتكوين في حيازات طويلة الأجل من بيتكوين كبديل أكثر أماناً للاستثمارات المباشرة في العملة المشفرة، وفقاً لنشرة الإصدار الخاصة به.

 

وقبل ستة أسابيع كان يتم تداول بيتكوين بالقرب من 60 ألف دولار وسط احتضان أكثر دفئاً من وول ستريت وكذلك المستثمرون الأفراد.


وعادت بيتكوين بارتفاع قوي خلال تعاملات اليوم، لأعلى مستوى، حيث حققت 30 ألف دولار.

 

وارتفعت العملات المشفرة مثل إيثريوم بنسبة 10% إلى 2014 دولاراً، وارتفع XRP بنسبة 9% بسعر 64 سنتاً.


بيتكوين حققت بداية قوية هذا العام، حيث صعدت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 65000 دولار متزامناً خلال الظهور الأول لبورصة العملات المشفرة كوينباس .

 

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