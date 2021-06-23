لـ سد أي ثغرات.. وزير الطيران يكشف أسباب غلق مطار سفنكس الدولي

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن قرار إغلاق مطار سفنكس جاء لإنهاء كل أعمال التطوير داخل المطار، ورفع الكفاءة وزيادة أعداد الركاب من 300 راكب في الساعة الي 900 راكب، حتي يكون جاهزا للافتتاح بالتطوير الجديد مع افتتاح المتحف الكبير المجاور للمطار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمطار القاهرة الدولي، عقب جولة تفقدية بالمطار لرصد الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها لمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح محمد منار عنبه، إلى أن الوزارة قررت إغلاق المطار حتي تترك للشركة المنفذة الانتهاء من كافة أعمال التطوير خلال فترة سريعة، وحتي لا تكون هناك أي ثغرات أمنية أثناء فترة التطوير.

وأشار وزير الطيران، أن مصر للطيران بدأت تنتشر في أفريقيا بقوة من خلال إنشاء كيانات في بعض الدول الافريقية، مثل دولة غانا وجنوب السودان، وذلك لتشغيل الطائرات من هناك، وافتتاح خطوط طيران جديدة من تلك الدول الي مختلف دول العالم ، وهو استثمار كبير وتم مراجعته من قبل كافة الجهات المختصة.

وأشار وزير الطيران ، أن ذلك سوف يساعد الشركة في تشغيل أسطول طائراتها وكذلك الركب الطائر بمختلف تخصصاته.