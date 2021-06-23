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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أمام الوزير.. رئيس القابضة لـ مصر للطيران يكشف ملامح تطوير الشركة

الطيار عمرو أبو
الطيار عمرو أبو العينين - رئيس القابضة لمصر للطيران

كشف الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشكل النهائي لشركة مصر للطيران بعد الهيكلة التي تمت للشركة، تصبح شركة قابضة و٣ شركات تابعة، وذلك في إطار خطة الشركة لتقليل النفقات.

وأوضح الطيار عمرو أبو العينين، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، في مطار القاهرة الدولي، بحضور وزير الطيران المدني، أن الثلاث شركات ستكون “شركة الخطوط - شركة الصيانة - شركة خدمات جوية”.

وأوضح رئيس مصر للطيران، أن خطة إعادة الهيكلة لا تزال الدراسات مستمرة من أجل تنفيذ الخطة، التى تحتاج إلى تأنٍ في الدراسة والتنفيذ التي بدأتها الشركة قبل نحو عام.

مصر للطيران مطار القاهرة وزير الطيران

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