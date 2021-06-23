وزير الخارجية الألماني يعلق على قضية إخراج المرتزقة من ليبيا

صرح وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الأربعاء، بأن هناك تفاهم واضح بين روسيا و تركيا على سحب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكد وزير الخارجية الألماني خلال كلمته في مؤتمر "برلين 2" بشأن ليبيا على أهمية إجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة، موضحا أن هناك مسائل سيتم حلها من خلال الانتخابات النزيهة واعطاء المجال والفرصة لمشاركة جميع الليبيين.



وأضاف وزير الخارجية الألماني أنه لن يتم التخاذل عن بذل اي جهد في لاخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وانه سيتم سحب القوات بشكل تدريجي و متوازن.

والتقت الدول الرئيسية المعنية بالأزمة الليبية، اليوم الأربعاء، في برلين من جديد، في إطار مؤتمر يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أعلنت طرح مبادرة "استقرار ليبيا"، التي ستقدم خلال مؤتمر برلين 2، وتتضمن رؤية محلية وأجندة زمنية للمصالحة والانتخابات.

وذكرت المنقوش، في كلمة نشرتها وزارة الخارجية الليبية "عملنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على إعداد مبادرة وطنية ليبية أسميناها مبادرة استقرار ليبيا".

وأضافت المنقوش "سيتم طرح تلك المبادرة خلال مؤتمر برلين 2، الذي دعت له الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشارك فيه الدول المعنية التي حضرت النسخة الأولى من المؤتمر عام 2020".