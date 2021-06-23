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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إيران.. مقتل وإصابة 23 في انقلاب حافلة تقل صحفيين |صور

انقلاب حافلة صحفيين
انقلاب حافلة صحفيين في إيران

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأربعاء، بانقلاب حافلة تقل صحفيين في محافظة أذربيجان غربي إيران.

 

وبحسب وكالة "إسنا" الإيرانية، أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية عن إرسال 10 سيارات إسعاف إلى مكان انقلاب حافلة تقل صحفيين في مقاطعة نقدة.

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وقال مجتبى خالدي المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية إن 21 صحفياً أصيبوا في الحادث، ولقي اثنان حتفهم.

 

وبحسب خالدي ، أعلن مستشفى الإمام الخميني بأرومية عن استعداده لمعالجة الجرحى.

 

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورا من موقع الحادث، أظهرت انقلاب حافلة كبيرة انحرفت عن الطريق.

ايران اذربيجان الطوارئ صحفيين اخبار العالم

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