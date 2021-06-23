الكوري يكسب.. أرخص السيارات "السيدان" المستعملة في مصر | صور

تعد شركة “كيا” الكورية الجنوبية واحدة من أبرز علامات السيارات انتشاراً في مصر، لما توفره من إصدارات كثيرة و متنوعة تناسب شرائح كبيرة من المستهلكين، إلا أن الوجه الأخر في سوق المستعمل يمتاز بقلة السعر عن “الزيرو”، بشرط الاستعانة بخبير لتفادي الوقوع في فخ سيارة معيبة.

تعد سيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 من أرخص السيارات المستعملة لأصحاب الميزانيات المنخفضة، والتي تأتي بمحرك من نسختين الأول سعة 1300 سي سي و الأخر 1500 سي سي، بينما تستمد قوتها بنظام الدفع الأمامي، مع نوعين من نواقل الحركة، الأول مانوال 5 سرعات و الأخر أوتوماتيكي من 4 سرعات.





تتميز هيونداي اكسيل موديل 1997 بطول جيد، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.383 متر وطول يبلغ 4.282 متر للنسخة السيدان و4.107 متر، اما النسخة الهاتشباك مع عرض يبلغ 1.608 متر وارتفاع بواقع 1.384 متر.

وتتمتع سيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 بمقصورة داخلية واسعة وعائلية واستيعاب بشكل سهل للركاب والعديد من الكماليات، كما تأتي بعجلة قيادة مرنة، وكراسي خلفية مريحة، وبها مساحة خلفية مناسبة، مع مكيف هواء يدوي.

تتراوح أسعار هيونداي اكسيل موديل 1997 في السوق المصري المستعمل من 35 الف إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يترتب علي الفئة و الحالة العامة للسيارة.