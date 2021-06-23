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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صكوك الأضاحي في أيد أمينة.. ومبيعات الأوقاف تتخطى 29 مليون جنيه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف المصرية، سنوياً مشروع صكوك الأضاحي لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويعد مشروع الصكوك أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا من بينها أن صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أى فاقد، ودون أى مصروفات إدارية أو خلافها، صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.
 

وكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مديريات أوقاف الفيوم وشمال سيناء والشرقية، اليوم السبت، لتحقيقها مبيعات صكوك تجاوزت مبيعاتها التي حُققت في العام الماضي.

 

تفاصيل مشروع صكوك الأضاحي

1- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه.

2- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.

3- سعر صك الأضحية 2000 جنيه مصرى للصك الواحد

4- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات

5-يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين

6- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية

7- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة

8- صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة

9- صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل

10-حساب صك الأضحية 2/22222/450/9

11- دار الافتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.

12- يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية: مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذى يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق- وهو رابع يوم العيد.

13- يتم توزيعها على المستحقين ولا يأخذ الجزار منها أجره.

14- يمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه وزارة الأوقاف عن طريق ذلك الصك

15- تقوم الوزارة بما يلزم لاختيار الأضاحى وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية

 

فضل الأضحية

ورد فيها أن الله يغفر عند أول قطرة من دمها كل ذنب، و قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. 
 

فضل الأضحية في الإسلام

فضل الأضحية عظيم عندالله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا.

والأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تقرُّبًا إلى الله تعالى وهي مَأخوذة من الضّحوة، وهو أول زمنها، أي وقت الضُّحى.

 

آداب ذبح الأضحية وشروطها وفضلها

دعاء ذبح الأضحية .. وما يستحب للمضحى فعله



الحكمة من ذبح الأضحية

على المسلم ألا يغفل أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ».
 

 

مبيعات صكوك العام الحالي إجمالي المبالغ
 

 مالمديريةمبيعات صكوك العام الحاليإجمالي المبالغ
 1القاهرة2017

4034000

 

2

الجيزة13002600000
 3

الشرقية *

1200

2400000

 

4

الفيوم *

11452290000
 5بني سويف1136

2272000

 

6

البحيرة10202040000
 7الدقهلية850

1700000

 

8

المنيا7501500000
 9الإسكندرية710

1420000

 

10

الغربية6501300000
 11كفر الشيخ500

1000000

 

12

المنوفية455910000
 13القليوبية450

900000

 

14

شمال سيناء *

400800000
 15أسيوط400

800000

 

16

الإسماعيلية365730000
 17دمياط240

480000

 

18مرسى مطروح180360000
 19البحر الأحمر175

350000

 

20قنا170340000
 21سوهاج155

310000

 

22بور سعيد150300000
 23أسوان145

290000

 

24الوادي الجديد114228000
 25السويس95

190000

 

26جنوب سيناء78156000
 27الأقصر56

112000

 

28المجلس الأعلى2550000
 29القطاع الديني21

42000

 

 الإجمالي

14952

29904000

 

 

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