صكوك الأضاحي في أيد أمينة.. ومبيعات الأوقاف تتخطى 29 مليون جنيه

تطلق وزارة الأوقاف المصرية، سنوياً مشروع صكوك الأضاحي لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويعد مشروع الصكوك أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا من بينها أن صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أى فاقد، ودون أى مصروفات إدارية أو خلافها، صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.



وكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مديريات أوقاف الفيوم وشمال سيناء والشرقية، اليوم السبت، لتحقيقها مبيعات صكوك تجاوزت مبيعاتها التي حُققت في العام الماضي.

تفاصيل مشروع صكوك الأضاحي

1- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه.

2- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.

3- سعر صك الأضحية 2000 جنيه مصرى للصك الواحد

4- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات

5-يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين

6- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية

7- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة

8- صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة

9- صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل

10-حساب صك الأضحية 2/22222/450/9

11- دار الافتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.

12- يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية: مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذى يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق- وهو رابع يوم العيد.

13- يتم توزيعها على المستحقين ولا يأخذ الجزار منها أجره.

14- يمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه وزارة الأوقاف عن طريق ذلك الصك

15- تقوم الوزارة بما يلزم لاختيار الأضاحى وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية

فضل الأضحية

ورد فيها أن الله يغفر عند أول قطرة من دمها كل ذنب، و قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة.



فضل الأضحية في الإسلام

فضل الأضحية عظيم عندالله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا.



والأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تقرُّبًا إلى الله تعالى وهي مَأخوذة من الضّحوة، وهو أول زمنها، أي وقت الضُّحى.





الحكمة من ذبح الأضحية

على المسلم ألا يغفل أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ».



مبيعات صكوك العام الحالي إجمالي المبالغ

