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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها تلعثم الكلام.. تعرف على أعراض الجلطة الدماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

الجلطة الدماغية مرض يعاني منه العديد من الأشخاص، وأعلنت منظمة الصحة العالمية  أنه مرض يهدد الحياة، ويجب التفكير في نهج الرعاية المستمرة بشكل دائم للحفاظ على صحة المريض.

 

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أعراض الجلطة الدماغية 

قد يكون من الصعب تحديد الجلطة الدماغية الصغيرة ، ولكن قد تشير بعض الأعراض إلى إصابتك  وقد تكون الأعراض عابرة.

الأعراض الأكثر شيوعًا لـ الجلطة الدماغية الصغيرة هي:

عسر الكلام ، وهو اضطراب لغوي
عسر التلفظ ، أو صعوبة جسدية عند التحدث
تغيرات الرؤية
الالتباس
قضايا التوازن
تنميل
مستوى متغير من الوعي
دوخة
فقدان الوعي
صداع شديد
شعور غير طبيعي بالذوق
حاسة شم غير طبيعية
ضعف أو تنميل في الجانب الأيمن أو الأيسر من الوجه أو الجسم ، يحدده موقع الجلطة الدماغية في الدماغ.

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