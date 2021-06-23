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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إقتصاد الإمارات.. السيولة فى الأسواق المالية خلال تعاملات اليوم

ارشيفية
ارشيفية

حافظت أسواق المال الإماراتية على مكاسبها رغم عمليات المضاربة وجني الأرباح التي سيطرت على حركة تعاملات عدد من الأسهم اليوم ونجحت مؤشراتها بالبقاء عند مستويات قوية، وذلك وفقا لما تظهره معطيات التحليل الفني.

 

وواصلت السيولة تدفقها بقوة إلى قاعات التداول مما رفع من إجمالي قيمة التداول خلال 4 جلسات الى نحو 5.4 مليار درهم ،منها 1.38 مليار درهم سجلت في جلسة اليوم قبل الأخير من التعاملات الأسبوعية.

 

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من قطاعي العقار والبنوك على وجه الخصوص وهما القطاعان الأثقل وزنا في الأسواق مما شكل دعما لاحتفاظ المؤشرات بقوتها.

 

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 0.40% بالغا مستوى 2868 نقطة فيما اقفل المؤشر العام بالقرب من مستواه السابق 6642 نقطة.

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