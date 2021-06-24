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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات| طريقة استخراج بطاقة التموين الجديدة دليفري

ارشيفية
ارشيفية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير خدماتها التموينية للمواطنين وأتاحت الوزارة عبر موقع بوابة مصر الرقمية استخراج بطاقة تموين جديدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

ويستعرض صدى البلد في خطوات طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية كالآتي:

 طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

أولا: أدخل على موقع بوابة مصر الرقمية 

ثانيا: اضغط على ابدأ الخدمة

ثالثا: أدخل بينات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي.

رابعا: اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

خامسا : يمكنك إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين.

سادسا: اضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد اضافتها.

سابعا: اقرأ الشروط والأحكام واضغط موافق.

 طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

اضغط التالي

ثامنا: ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

اضغط التالي 

تاسعا: سيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده.

عاشرا: يمكنك دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

خدمات وزارة التموين اخبار وزارة التموين تجديد بطاقة التموين بطافة التموين طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

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