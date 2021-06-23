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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض مقتل سائق توك توك على يد عامل في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج أن وراء واقعة قتل سائق توكتوك عشريني وإلقاءه وسط الزراعات ببندار الشرقية دائرة المركز، هو عامل ثلاثيني فعل ذلك لسرقة التوكتوك؛ لمروره بضائقة مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وباستئذان النيابة العامة تم استهداف المجني عليه من خلال عدة أكمنة وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم (هاني ع ا ع - 32 سنة - عامل - ويُقيم بندار الشرقية دائرة المركز).

 

وأعترف المتهم الثلاثيني بارتكابه الواقعة وقرر أنه استدرج المجني عليه من بندر جرجا لتوصيله لمنزله ببندار الشرقية.

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اعترافات الجاني

"اول ما وصلنا طلبت من سائق التوكتوك يساعدني أطلع بعض الأمتعة من داخل بيتي"، بهذه الكلمات بدأ المتهم يروي تفاصيل جريمته التي ارتكبها منذ عدة أيام في وضوح النهار بمنزله الكائن ببندار الشرقية بمركز جرجا.

 

وبمغافلة الشاب العشريني تمكن العامل الثلاثيني من طعنه بواسطة سكين في صدره من الناحية اليُسرى وحاول المجني عليه الفرار والنجاة بنفسه خارج المنزل إلا أنه توفي في موقع الحادث بنجع سعيد، ثم ألقاه وسط الزراعات.

 

حٌرر عن ذلك المحضر رقم 1895 إداري مركز شرطة جرجا لسنة 2021 وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج قتل عامل توكتوك سائق كشف

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