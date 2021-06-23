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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على رأسها المركز التكنولوجي..

محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية بالشيخ زويد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات بالشيخ زويد

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددا من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بمركز ومدينة الشيخ زويد شمال سيناء .

 

وذلك خلال زيارته إلى الشيخ زويد، حيث كان في استقباله طارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وايهاب بكير، سكرتير المجلس مدينة الشيخ زويد بسيناء .


وأكد المحافظ قيام المحافظة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ مشروعات في شتي القطاعات لخدمة المواطن السيناوي، في مختلف مدن المحافظة، وخاصة الشيخ زويد. 


وأضاف المحافظ، أن من بين المشروعات التي يتم تنفيذها بالشيخ زويد، المركز التكنولوجي، وذلك لمواكبة خطة الدولة فى التحول الرقمى، وتوفير  الكثير من الإجراءات وسهولة التعامل فى انجاز الطلبات والخدمات المقدمة للمواطنين. 


واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، وخاصة في مجال مياه الشرب والكهرباء والزراعة وعدد من القطاعات الأخري ، موجها بالعمل علي تلبيتها. 


من جانبه أكد طارق عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أن المحافظ قام بتفقد  المشروعات التى تمت خلال الفترة القليلة الماضية، حيث قام بالمرور على ديوان عام المجلس، ومبنى المركز التكنولوجي الجديد ومحطات تحلية المياه وطريق " الشيخ زويد /رفح".


من جانبه أكد ايهاب بكير، سكرتير عام المجلس، علي أن زيارة المحافظ الي مدينة الشيخ زويد تاني ضمن الزيارات المتعددة التي يقوم بها المحافظ لمختلف مدن المحافظة، لتفقد المشروعات والتعرف علي المطالب الخاصة بالمواطنين.

 

بينما نفذت جامعة العريش قوافل الإصحاح البيئي لحي السكاسكة التابع لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وضمت قافلة الإصحاح  تخصصات (طب بشري - طب بيطري - إرشاد زراعي - تثقيف الصحي) لخدمة الأهالي بحي السكاسكة بالعريش للمرة الثانية.

 

وأعلن الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس الجامعة، أن خطة قوافل الإصحاح البيئي،تشمل  مجالات الطب البشري، والبيطري، والإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي على مستوي قري ومدن شمال سيناء، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قري ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 
 

الكشف على 400 مريض

 

ففي مجال الطب البشري تم توقيع الكشف علي أكثر من (400) مريض في أكثر من تخصص وتم صرف الأدوية المطلوبة لكل مريض حسب الحاجة والتخصص بمختلف أنواعها، وتحويل بعض الحالات التي تستدعى تدخل جراحي أو أشعه إلى مستشفى العريش العام.


وفى مجال الطب البيطري تم الكشف على بعض الحيوانات والطيور وتقديم العلاجات التطعيمات المجانية لأهالي القرية.

 

كما قام المتخصصون بكلية العلوم الزراعية البيئية بزيارة حقول الزراعات المختلفة للمزارعين بالقرية وتقديم العديد من الإرشادات في مجال مكافحة الأمراض النباتية وتقديم بعض المبيدات المجانية.


كما قام  المتخصصون بكليتي التربية والآداب بعمل العديد من الندوات التثقيفية لأهالي القرية وتقديم بعض الهدايا العينية للأطفال.

زراعة 271 ألف فدان.. خريطة زراعية جديدة في شمال سيناء

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زراعة 271 ألف فدان.. خريطة زراعية جديدة في شمال سيناء

المشروعات التنموية الشيخ زويد سيناء اخبار شمال سيناء اخبار المحافظات

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