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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبادرة التمويل العقارى| أسماء 20 بنك تقدم قروضا للحصول على وحدة سكنية

مبادرة التمويل العقاري
مبادرة التمويل العقاري

يترقب الجهاز المصرفي إعلان البنك المركزي التعليمات النهائية عن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 3%، حيث تعد هذه المبادرة إحدى المبادرات المهمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التمويل العقاري، بهدف توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالتقسيط على 30 عاما بفائدة مخفضة 3%.

 

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري 2021 ، الفئات محدودة ومتوسطي الدخل ، وذلك لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية، جاهزة للطرح رسمياً، والتى من المتوقع ان يعلن عن شروطها البنك المركزي خلال الأسابيع القادمة.

 

من خلال 22 بنكا.. موعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري الخاصة بـ الإسكان الإجتماعي

 

وبحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 3% العديد من البنوك التي تقدم بالفعل تمويلا عقاريا، ومن المتوقع أن تدخل فى تمويل المبادرة الجديدة للتمويل العقارى بفائدة منخفضة 3%، ومن المتوقع أن يزيد عدد تلك البنوك فى الفترة القادمة، وجاءت القائمة كالتالى:-

1- البنك الأهلي

2- البنك التجاري الدولي

3- البنك العربي الأفريقي الدولي

4- البنك العقاري المصري العربي

5- البنك المصرى الخليجي

7- بنك الاتحاد الوطني

8- بنك الاستثمار العربي

9- بنك التعمير والإسكان

10- بنك التنمية الصناعية

11- بنك الشركة المصرفية العربية

12- بنك القاهرة

13- بنك القطري الوطني الأهلي

14- بنك الكويت الوطني

15- بنك المصرف المتحد

16- بنك بلوم

17- بنك فيصل الإسلامي المصري

18- بنك كريدي أجريكول

19- بنك مصر

20- بنك ناصر الاجتماعي

 

من جانبها قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق في انتظار الشروط التفصيلية التي سيصدرها البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة الخاصة بـ الإسكان الإجتماعي .

 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ، فى تصريحات لها، إلى أن أسعار الفائدة طبقا للمبادرة ستكون 3% فقط بمدة تصل إلى 30 سنة، مضيفة: نحن في انتظار إطلاق المبادرة بشكل رسمي ومن المتوقع أن تكون بنهاية الشهر الجاري.

 

 وتابعت: "وقعنا مع 22 بنكا للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري لوحدات الإسكان الإجتماعي ، ونعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه المتقدمين للحصول على وحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري".

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