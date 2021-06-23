انتحار شاب شنقا بإحدى قرى الدقهلية

أقدم شخص على الانتحار بشنق نفسه بإحدى قرى محافظة الدقهلية، نظرا لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة لإدمانه تعاطي المواد المخدرة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة تمى الأمديد يفيد بورود بلاغ من بعض الاهالي بقرية " الخمسة " دائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالانتحار شنقا بمنزله بالقرية .



بانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثمان تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق وان الشقة بالطابق الثالث عبارة عن غرفة ودورة مياه وقيام احمد. ا.ل ٢١ عاما مبيض محارة ، ومقيم بذات القرية، بالانتحار شنقا بواسطة كوفية وايشارب معلق بحلقة حديدية بسقف غرفة نومه وأسفله سرير ، وقيام الاهالي بانزاله ووضعه على سرير غرفه النوم.



وتبين وجود حز بالرقبة من الأمام.. ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية اخري .



بسؤال والدته قررت ان نجلها يقيم بمفرده بالطابق الثالث وأنه من متعاطي المواد المخدرة ويعالج منها منذ عشرة أيام بالمنزل .



ويمر بحالة نفسية سيئة على اثر ذلك، واكتشافها اليوم قيامه بشنق نفسه ، ولم تتهم احدا ولا تشتبه في وفاته جنائيا .



وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود آثار شنق وزرقة حول الرقبة، والجثة تحت تصرفات النيابة .



تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٩٠٤ / ٢٠٢١ إدارى مركز تمى الأمديد ، وجاري العرض علي النيابة العامة .



على جانب آخر أصيب ثلاثة أشخاص بخرطوش وتم بتر أصابع يد أحدهما باحد مراكز الدقهلية.



كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول كلا من احمد احمد عباس السعيد ٣٢ عاما صياد ، ومقيم منطقة " الغصنة" بندر المطرية ٠٠ مصابا ببتر بعدد ٣ أصابع لليد اليسرى و محمد محمود عبدالله حماد ٤ ٢ عاما مبلط ٠٠ مصابا برش خرطوش بالراس و محمد احمد ابراهيم بدوى ١٦ عاما مبلط مصابا برش خرطوش بالفخذ الايسر ٠٠ ويقيمان قرية" الاحمدية" دائرة المركز.



وبانتقال الضباط والفحص وسؤال الاول ٠٠ قرر بانه أثناء تواجده بمدخل قرية " اولاد ناصر " دائرة المركز وعبثه بسلاح نارى " فرد خرطوش " بحوزته انفجرت الماسورة بيده.

مما ادي الى حدوث اصابته واصابة الثانى والثالث اثناء مرورهما مصادفة بذات المكان .





بالانتقال إلى المكان المشار اليه ٠٠ تم العثور علي "٤ " اجزاء حديدية من سلاح ناري " فرد خرطوش " محلي الصنع " وتم التحفظ عليهم".



تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٧٠٦ /٢٠٢١ جنح مركز المنزلة ، وتم العرض على النيابة العامة.