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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماهيتاب هاني تقدم نصائح لـ علاج التجاعيد المبكرة والخطوط الصغيرة | فيديو

الدكتورة ماهيتاب
الدكتورة ماهيتاب هانى

قدمت الدكتورة ماهيتاب هاني، استشاري الجلدية، نصائح مفيدة للحفاظ على البشرة، مضيفة أنه يجب على كل شخص أن يحمي بشرته من التصبغات التي تظهر على الوجه بسبب التعرض للشمس أو تغييرات الهرمون، موضحة أن "بروش كريم" يساعد على توحيد لون البشرة.

 

وأضافت ماهيتاب هاني خلال استضافتها في برنامج "طبيب البلد" عبر فضائية "صدي البلد"، أن الكولاجين من الأشياء المتواجدة فى البشرة، والبانثينول يعطى ترطيب دائم للبشرة ويحافظ عليها من التشققات، وهو متواجد فى العدس، والخضراوات، والمكسرات.

 

وأشارت ماهيتاب هاني إلى أن  "بروش كريم" يعالج البشرة من العديد من المشاكل ومنها: التجاعيد المبكرة والخطوط الصغيرة حول العين والفم.

 

وحذرت ماهيتاب هاني من إهمال التجاعيد التي يمكن أن تتحول على الفور إلى تجاعيد ثابتة، فهنا يكون الحل الوحيد الحقن، فلذلك تنصح كل شخص أن يهتم ببشرته جيدا من خلال الترطيب.

 

الكولاجين هو بروتين موجود بأجسامنا بمعدلات كبيرة، وهو مسؤول عن عدة وظائف بوجه عام في جسم الإنسان، منها: تغيير وإصلاح الأنسجة، ونمو العظام والغضاريف.

 

أما بالنسبة لكولاجين البشرة فهو مسئول عن جمال البشرة ونضارتها، وإظهارها بمظهر شاب، وتأخير ظهور التجاعيد، ولكن مع تقدم السن يقل إنتاج الكولاجين في الجسم، فتظهر التجاعيد، وتبهت البشرة، وتظهر البقع الداكنة، وتترهل بصورة مزعجة ويكون العلاج فى الماسكات الطبيعية أو مستحضرات التجميل.

اقرأ أيضا | خبيرة تجميل: كريمات التفتيح تعالج الانتفاخات وتخفي حب الشباب
 

كريمات تفتيح البشرة

قالت الدكتورة ماهيتاب هانى ، استشارى جلدية، إن بعض كريمات التفتيح تعمل على علاج الانتفاخات واخفاء حب الشباب.
 

وأضافت ماهيتاب هانى، أن البانثينول يعمل على ترطيب البشرة ويعالج العديد من مشاكلها، مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتصبغات الجلد، مشيرة إلى أن الكولاجين من الأشياء المتواجدة فى البشرة، والبانثينول يعطى ترطيب دائم للبشرة ويحافظ عليها من التشققات، وهو متواجد فى العدس، والخضراوات، والمكسرات.

 

ونوهت استشارى جلدية، بأن كريمات التفتيح تعمل على علاج الانتفاخات وإخفاء حب الشباب، مضيفة أن البانثينول يعمل على ترطيب البشرة ويعالج العديد من مشاكلها، مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتصبغات الجلد.
 

ولفتت إلى أن الكولاجين من الأشياء المتواجدة فى البشرة، والبانثينول يعطى ترطيبا دائما للبشرة ويحافظ عليها من التشققات، وهو متواجد فى العدس، والخضراوات، والمكسرات.

استشاري الجلدي ماهيتاب هانى بروش كريم التجاعيد جسم الإنسان طبيب البلد

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