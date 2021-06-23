الصراع يشتعل وبيراميدز خارج الخدمة .. من يحسم لقب هداف الدوري المصري

تشهد مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم صراعا قويا على لقب هداف الدوري الممتاز، واشتد الصراع فى المباريات الأخيرة قبل توقف المسابقة بعدما نجح أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا التعادل مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك فى الصدارة ب12 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري المصري..

يأتى فى المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري المصري بالتساوي النجم المصري أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، برصيد 12 هدفا، أما في المركز الثالث يأتي اللاعب أحمد سمير هداف طلائع الجيش برصيد 11 هدفا، ثم رفيقه في الفريق عمرو جمال، عمر كمال لاعب المصري، ورامي صبري لاعب إنبي بـ 10 أهداف لكل منهم.

ويأتي بـ 9 أهداف كل من يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمد شريف لاعب الأهلي، وباسم مرسي لاعب مصر المقاصة، وحسام حسن لاعب سموحة المنتقل للدوري الليبي.

ونرى أن المركز الرابع يشهد صراعا كبيرا بتواجد 4 لاعبين يمتلكون 10 أهداف وهم مصطفى فتحي ورامي صبري وعمر كمال وعمرو جمال.

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كما يتشارك 4 لاعبين في المرتبة التالية بقائمة هدافي الدوري المصري بعد تسجيلهم 9 أهداف وهم محمد شريف ويوسف أوباما وباسم مرسي ، بالإضافة إلى حسام حسن الذي تمت إعارته من سموحة إلى الأهلي الليبي.

ويشارك النادي الأهلي في الفترة الحالية في بطولة دوري أبطال إفريقيا مما يجعل دخول لاعبيه في المنافسة في الفترة الحالية متوقف والعودة في الفترة المقبلة قد يمنح محمد شريف صاحب الـ 9 أهداف فرصة للمنافسة بشكل كبير بسبب المباريات المؤجلة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونجد فريق بيراميدز الذي كان يتردد اسمه بين الكبار دائماً يحتل المركز التاسع من بطولة الدوري ، ويغيب تماماً عن المشاركة بأي من لاعبيه في صراع هدافي بطولة الدوري الممتاز.

بينما نجد أن الزمالك في هذا الموسم رغم تعثره في بعض المباريات لكنه يحقق نتائج مميزة، ويتصدر المركز الأول في ترتيب الدوري ولاعبه بنشرقي يتصدر ترتيب هدافي البطولة حتى الآن.