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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتوقيت القاضية.. سوهاجي يتبرع ب 85 جنيها لنادي الزمالك.. وفيسبوك يشتعل

إيصال التبرع
إيصال التبرع

تبرع مواطن سوهاجي من أبناء مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، بمبلغ مالي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، قدره 85 جنيها  و45 قرشًا فقط لأ غير، من خلال بنك مصر.

 

قيمة التبرع أثارت تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وجعل صفحات تحمل اسم محافظة سوهاج تنشر صورة الإيصال الذي يثبت التبرُع من قبل أحد أبناء مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، إلى نادي الزمالك للألعاب الرياضية بمبلغ قدره 85.45 جنيه مصري فقط لا غير.

 

وكتب المواطنون ساخرين من هذا الموقف الغريب:"بتوقيت القاضية واحد من مركز المراغة في سوهاج اتبرع ب85.45 جنيه لنادي الزمالك عاش يا ابني والله... فقط في سوهاج بمركز المراغة مواطن يتبرع بمبلغ  85٠45 جنية مصري لنادي الزمالك عبر بنك مصر... اللي يعيش ياما يشوف تبرعات لنوادي كبيرة بفلوس قليلة وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيرة... مواطن سوهاجي يتبرع ب85 جنيه للزمالك شكرا يا مصر".

من ناحية أخرى ناقش اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في اجتماعه مع أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة المقترحة لتنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور محمود عنبر استشاري البنك الدولي، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية المحلية بالوزارة، ونجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

 

وأكد محافظ سوهاج في بداية الاجتماع أهمية الدور الحيوي والمؤثر لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيدا بالجهد المبذول والتعاون المثمر من جميع مسئولي برنامج التنمية المحلية مع المحافظة، والعمل المستمر لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي.

 

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في "المواقف والسويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، وأماكن الانتظار، والإعلانات"، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، خاصة بعد الانتهاء من التدفقات المالية من برنامج التنمية المحلية، وذلك في ضوء توصيات ورشة العمل التي عقدها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بالتنسيق مع فريق البنك الدولي والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، بمشاركة كافة الجهات المعنية والإدارات ذات الصلة بالموارد المالية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.

ولفت "الفقي" إلى ضرورة متابعة تنفيذ برنامج تنمية وتطوير الموارد المحلية، والإشراف على اللجان الفرعية لكل مورد، مؤكدًا على دعم توجهات الدولة لتعزيز وتنمية الموارد المالية للمحافظات وخاصة محافظة سوهاج، موجهًا بتدريب رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية التابعة من أجل تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة.

محافظ سوهاج يُناقش الخطة المُقترحة لتنمية وتطوير الموارد المالية المحلية

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