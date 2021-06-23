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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد ..شاهد

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسار كوبري المريوطية الجديد (الطائر) بدءا من مطلع  الكوبري للقادم من طريق المنصورية بحي الهرم وحتي نهاية مسار الكوبري بمحور محمد انور السادات (ترسا سابقا) .

 

جاء ذلك للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال والتجهيزات  النهائية له من طبقه رصف وأعمدة الإنارة والبلدورات . 

 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة واللواء خالد عصر وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية.

 

كما تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمليات السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الغرف بمبنى أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم  بحي جنوب الجيزة وذلك للوقوف على عمليات الإطفاء ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا على السلامة العامة.


وأكد المحافظ أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بنحو ٦ سيارات إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي جنوب وعدد من القيادات الأمنية.

 

كما تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز حوالى 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضى من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب.  


وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة قد تلقت 2119 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى  تمت الإستجابة الى 2112بلاغا وشكوي منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.  


وأكد راشد أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بطلبات رصف شوارع سيتم إدراجها فى فى خطط الرصف المقبلة للاستجابة لمطالب المواطنين .  


مشيراً أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحى أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء أو البناء المخالف أو الاشغالات أو بلاغات الكوارث.   

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