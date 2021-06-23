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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل في ظروف غامضة بقرية في المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها في ظروف غامضة بقرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ملوي العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة  لمباشرة التحقيق.

 

بلاغ الحادثة

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفي منتصر مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسنين مدير مستشفي ملوي العام، بوصول “ن. م.  م. ح”، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية بني خالد التابعة للمركز جثة هامدة.

 

وبسؤال زوجها وعدد من أفراد أسرتها أفادوا بأن الوفاة حدثت بصورة مفاجئة، وبالكشف المبدئي تبين وجود آثار لخنق حول رقبتها، وأن هناك اشتباها في قتلها.

 

علي الفور انتقل فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا حيث أكد مفتش الصحة بعد توقيع الفحص الظاهري على الجثة وجود شبهة جنائية وراء الوفاة وذلك بعد اكتشاف علامات آثار خنق حول رقبة المجني عليها.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على نيابة مركز ملوي بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حيث قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وتوقيتها وإذا كان هناك شبهة جنائية وراء الوفاة من عدمه.

 

كما كلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حيث قامت أجهزة البحث بتوسيع دائرة الاشتباه بكل من له صلة بالمجني عليها حيث تم سماع أقوال الزوج وتجري الآن سماع أقوال عدد من أفراد ذوي المجني عليها في محاولة لكشف غموض الواقعة.

المنيا النيابة التحقيق ظروف غامضة مركز ملوي مستشفي ملوي

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