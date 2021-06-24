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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الري يفتتح محطة مياه الشرب بمنطقة "جبل ليمون" بجنوب السودان.. ويشدد على موقف مصر من قضية سد النهضة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

خلال الزيارة:
= وزير الري يبحث موقف المشروعات التنموية في جنوب السودان 
=عبد العاطى يفتتح محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة "جبل ليمون"

 

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، في ثالث أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان ، عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، حيث التقى في جلسات محادثات بـ “تعبان دينج” نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية ، و"بيتر مارسيلليو ناصر" وزير الكهرباء والسدود.

وصرح “عبد العاطي”، بأن الجلسات تأتى في إطار التعاون والصداقة التى تربط البلدين، حيث تم مناقشة مجالات التعاون العديدة بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وموقف المشروعات المنفذة حالياً في في ٧ ولايات، والتى تهدف للارتقاء بالمستوى المعيشى لأشقائنا فى جنوب السودان وخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالى.

مثل مشروعات توفير مياه الشرب ومحطات الرفع ومشروعات حصاد مياه الأمطار ، وحماية المواطنين من أخطار الفيضانات والتى تتسبب في أضرار كبيرة وقطع للطرق ، وازالة الحشائش من المجارى النهرية لتسهيل الحركة النهرية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع “تعبان دنج” تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيراً في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية ، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

افتتاح محطة مياه الشرب الجوفية

وافتتح الدكتور عبد العاطى محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة "جبل ليمون" بحضور السفير “محمد قدح سفير” مصر بجمهورية جنوب السودان والقنصل احمد البكرى ولفيف من القيادات بوزارة الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان وبعثة الرى المصرى بجنوب السودان وسيادة سلطان منطقة جبل ليمون ".

وتشتمل محطة مياه الشرب الجوفية على بئر بعمق ١٠٠ متر مزود بطلمبة شمسية وخزان بسعة ٣٦ متر مكعب لتخزين المياه، وخطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المنطقة.

وتلقى الدكتور عبد العاطى، خطاب شكر من سلطان منطقة "جبل ليمون" على إنشاء هذه المحطة التي ستوفر مياه الشرب لأهالى المنطقة واستخدامات الثروة الحيوانية بالمنطقة.

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سد النهضة وزير الكهرباء السودان الطاقة الكهربائية مصر

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