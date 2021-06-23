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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يستعد لـ حفل المئوية بـ الوديات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

يستعد اتحاد الكرة للتجهيز من أجل حفل المئوية للجبلاية المقرر أن ينطلق فعالياتها خلال شهر ديسبمر القادم.

 

وتأسس اتحاد الكرة المصري في عام 1921 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في 1923 كما انضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عام 1957.

 

وتولى أول رئيس لاتحاد الكرة جعفر والي باشا وفي مارس عام 2013 تعرض مبنى اتحاد الكرة إلى حريق هائل وتخريب الممتلكات العامة.

 

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أبرز التجهيزات المقرر أن تجرى خلال الإستعداد لـ حفل المئوية خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر قيام مسؤلى اتحاد الكرة بالإتفاق على إقامة العديد من المباريات الودية بداية من شهر سبتمبر المقبل حتى شهر ديسمبر المقبل.

وجرى الاتفاق من جانب اتحاد الكرة فى إطار التجهيز لحفل المئوية للجبلاية على إقامة أكثر من مباراة ودية على أن تجمع نجوم الكرة المصرية القدامى من مختلف الأندية.

يذكر ان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أكد أن الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل هو 30 يونيو الجاري.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال الأندية المشاركة في المسابقات موسم 2021-2022.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، "حتى الآن، يوم 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، لو وافق "كاف" على طلبنا بشأن تأجيل إرسال الأسماء فالأمر سيكون جيدا، ولو لم يحدث سنتعامل وفقاً للأمر الواقع وسندرس كل الأمور".

وتابع: "لو كان الأمر الواقع هو إرسال أسماء الأندية قبل نهاية الموسم، سيكون التعامل وفقاً لمشاركات الموسم الماضي، الأهلي والزمالك (دوري أبطال)، بيراميدز (كونفيدرالية)، ودائماً النادي الرابع يُفضل أن يكون بطل أو وصيف الكأس، وبالتالي سنناقش أمر مشاركة طلائع الجيش، لو لم يحدث سيشارك المقاولون".

واسترسل : "سننتظر رد "كاف" بشأن طلبنا لتأجيل إرسال أسماء الأندية لما بعد 30 يونيو، قد يُتوج بيراميدز بالكونفيدرالية، ويحق له المشاركة بالأبطال، قد يتواجد المصري في المربع الذهبي، وغالبا الأندية المصرية لن تشارك في التمهيدي الأول، نتمنى هذا، لو لم يحدث، سنتعامل وفقاً للموسم الماضي".

اتحاد الكرة الجبلاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفل المئوية أحمد مجاهد دوري ابطال افريقيا كاف

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