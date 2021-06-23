بعد تعرض صفحات النجوم للاختراق.. خبير أمن معلومات يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم العارف

أثار عدد من النجوم أمس حيرة الجمهور بعد إعلان سرقة صفحاتهم على السوشيال ميديا، عن طريق هاكر، ولكن اتضح فيما بعد أن الأمر مجرد دعاية لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمى، والمقرر طرحه بداية من الشهر المقبل.

وعن تفاصيل تلك الواقعة يقول سعود بن أحمد، الخبير الدولي في مجال أمن المعلومات والحاصل على شهادة الهاكرز الاخلاقي الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية ‫إن ما حدث ماهو إلا دعاية جيدة لـ فيلم العارف، ولكن هذا لا ينكر ان هناك بالفعل هاكرز قادر على اختراق عدد كبير من الصفحات عن طريق بعض الثغرات فى تكنولوجيا الهواتف والأجهزة الإلكترونية.



وأوضح سعود أن المستخدم للتكنولوجيا يجب عليه أولا حماية الحسابات الالكترونية والبحث في معرفة الثغرات الأمنية على برامج منصات مواقع التواصل الاجتماعي وإصلاحها سريعًا، وفك التشفيرات المعقدة للبرمجيات الخبيثه وفيروسات الفدية.

‫وحصل سعود بن أحمد على عدة جوائز وتكريميات من أبرزها المركز الأول في معرض الإمارات للسيارات المعدلة، جائزة المشاركة واحياء اليوم الوطني 41 لدولة الامارات العربية المتحدة، جائزة المشاركة واحياء علم روح الاتحاد لليوم الوطني ال 40 لدولة الامارات العربية المتحدة، كما كتب العديد من المقالات الصحفية، وشارك في العديد من الاعمال الخيرية والتطوعيه التي تدعم الاطفال اللاجئين السوريين بحملة القلب الكبير وغيرها الكثير.