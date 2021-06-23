فريد : الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرصة النمو من خلال البورصة المصرية ..فيديو

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن بعض الشركات المقيدة وهى تتقدم لعملية القيد تلتزم بمعدلات نمو معينة من المفترض تنفيذها، لذلك فكانت من إحدى الإشكاليات التى بدأنا عمل منهجية جديدة لها من البورصة المصرية.

وأضاف فريد خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرصة فى النمو من خلال البورصة المصرية.

وتابع رئيس البورصة المصرية ، إننا اليوم نقوم بعمل عرض لتوثيق ما تم من جهود ، لإعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار فريد إننا مستمرون فى العمل سواء على مستوى التشغيل أو النمو الاقتصادي وتحقيق الأحلام.

وأكد رئيس إدارة البورصة المصرية أن عام ٢٠٠٧ كان أول تعديل فى قواعد القيد بما يسهم بقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم ولن تدخر جهدا لدعم عمل البورصة، لتحقق استهدافها لرفع الوعي المجتمعي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية اليوم، الأربعاء، أن سوق رأس المال مصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن البورصة تطلق حملة إعلانية لرفع درجة الوعي المالي للمجتمع، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن سوق رأس المال رافد مهم من روافد تمويل المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتخفيف الأعباء المالية وغير المالية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.