"مراكز الشباب بين الواقع والمأمول".. أخر جلسات القمة الثانية لشباب المحافظات الحدودية

عقد الاتحاد العام لمراكز شباب مصر جلسة بعنوان "مراكز شباب مصر بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضمن فعاليات القمة الشبابية لمراكز شباب مصر في نسختها الثانية لشباب المحافظات الحدودية، التي يتم تنفيذها من خلال الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

تقام الجلسة تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، التي تستمر فعالياتها حتي ٢٤ يونيو الجاري بمحافظة مطروح.

القمة الثانية لشباب المحافظات الحدودية

شهد الجلسة الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وبحضور أعضاء مجلس الادارة وهم "الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، الكاتب الصحفي أسامه صقر، والكاتب الصحفي أحمد الديب"، إضافة إلى طارق عبد الموجود مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، حيث تناولت الجلسة الحديث عن الاتحاد واختصاصاته ورؤيته المستقبلية لمراكز الشباب، وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

وأعلن الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، اختيار عددا من الشباب المشارك بالقمة الشبابية الثانية ممثلين بأفرع الاتحاد العام داخل محافظاتهم في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يتابع عن كثب فعاليات القمة أولاً بأول منذ الإعلان عنها وحتي هذه اللحظة.

يشارك في القمة الشبابية الثانية 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب من المحافظات الحدودية (شمال سيناء – جنوب سيناء –مطروح – البحر الأحمر – اسوان – الوادي الجديد) في المرحلة السنية من (20 – 30) عاما.

تهدف القمة إلي إشراك شباب المحافظات الحدودية في تفعيل استراتيجية تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتعريف شباب مراكز الشباب بمفهوم ريادة الاعمال وادرة الاعمال والمشروعات وخدمة المجتمع وثقافة التطوع ، بهدف اشراك الشباب في مواجهة المشاكل الاجتماعية، وتحصين شباب مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية بالوعى السياسي والأمني، وتنمية الوعي لدى شباب مراكز الشباب بمفهوم المجتمعات التشاركية المستدامة، وتفاعل شباب مراكز الشباب بايجابية وتشبيك رؤاهم، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب، وتأهيل شباب المحافظات الحدودية لعضوية مجالس إدارات فروع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمحافظات، بالاضافة إلى تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف تنمية مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية.