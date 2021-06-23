مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري على طريق جمصة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطار ورد إلى مديرية أمن الدقهلية من شرطة الستامونى، يفيد بتلقي إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ( المنصورة / جمصة ) أمام قرية "منشأة عبدالقادر" دائرة المركز .



بإنتقال الضباط والفحص تبين، أنه أثناء سير محمد رضا محمد، ٣٥ عاما، عامل، ومقيم بقرية "أبو نصر" دائرة مركز دكرنس، مستقلا دراجته النارية ( بدون لوحات معدنية ) على الطريق المشار إليه باتجاه جمصه - إصطدم بمحمد عبدالهادى عبدالحليم ٤٠ عاما عامل ، ومقيم دمنهور - البحيرة ، أثناء عبوره الطريق مما أدى الى انقلابه بالدراجة النارية فاصطدمت به حال ذلك سيارة بيك أب " مجهولة فر قائدها هاربا .



نتج عن ذلك .. وفاة قائد الدراجة النارية ، واصابة الثانى بكسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقل جثمان المتوفى الى مستشفى المنصورة الدولى ، والمصاب الى مستشفى بلقاس المركزى .



بسؤال المصاب وشقيق المتوفى، أيدا مضمون الفحص ، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك .



ورد تقرير مفتشى الصحة نفسد ٠٠ أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالمخ وكسر بقاع الجمجمة ، ولا توجد شبهة جنائية .



تحرر ذلك المحضر رقم ٤٠٤٨ /٢٠٢١ جنح مركز الستامونى ، وجارى العرض على النيابة العامة.

فيما عثر أهالى عزبة الدنك التابعة لقرية الكرما الجديدة دائرة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية على جثة داخل إحدى الشقق.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من مركز دكرنس يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ بعض الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل الكائنة بعزبة "الدنك - التابعة لقرية الكرما الجديدة" دائرة المركز بمحافظة الدقهلية.



وبانتقال الضباط والفحص تم التقابـل مـع المُبلغ زوج شقيقته ويدعى عبد الله ا.م " دائرة المركز

تبين أن المتوفى محمد .ع م 51 عامًا عامل، ومقيم بذات العنوان بأرضية الصالة فى حالة انتفاخ يرتدي ملابسه كاملة، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة .



وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبجواره متعلقاته الشخصية.. وبسؤال شقيق المتوفى ، ومقيم قرية "ميت الخولي" دائرة المركز التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.



قرّر بأن شقيقه يقيم بمفرده ويعاني من أمراض مزمنة صدر وقلب" ويتردّد على المستشفيات للعلاج

ولم يتهم أحدًا ولا يشتبه في وفاته جنائيًا .



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة جلطة بالقلب .. ولا توجد شبهة جنائية .



تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٨٤٦ /٢٠٢١ إدارى مركز دكرنس، وجار العرض علي النيابة العامة .