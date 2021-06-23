عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سد النهضة

الري تكشف آخر مستجدات أزمة سد النهضة

صدى البلد

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري، عن أخر المستجدات الخاصة بـ سد النهضة، بالقول إنه من الجانب الفنى لا يوجد شئ جديد، ولذلك ننتظر حتى يكون هناك أمر جديد.

و قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع تبطين الترع، من أجل المواطن المصري، إلا أن هناك بعض المواطنين مازالوا مستمرين في إلقاء القمامة بالترعة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مجهودا كبيرا من أجل توعية المواطنين للحفاظ على المشروع، وهناك قرارات تصدر ضد من يقوم بتدمير ما قامت به الدولة.


ولفت إلى أن الأموال التى تم بها تنفيذ مشروع التبطين هى من أموال المصريين ولذلك ننصح المواطنين بالحفاظ على ما تقوم به الدولة.


وعرض برنامج صالة التحرير تقريرا من الشارع بعد عرض صورة لـ إلقاء القمامة فى ترعة المريوطية بعد تطويرها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري، أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل المواطن المصري، ولتنفيذ منظومة مشروع الري الحديث، وتبطين الترع، منوها إلى أن الوزارة لديها رؤية فى عملية تبطين الترع التى تتم حاليًا فى معظم المحافظات للحفاظ على المياه.

وزارة الرى توجه رسالة هامة للمواطنين


ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن التبطين يسهل عملية وصول المياه للمواطنين بسهولة، و الحفاظ على المياه، وأيضًا من أجل أن نحصل على إنتاج كبير من الزراعات أن المرحلة الأولى من تبطين الترع تتم على 7000 كيلو متر، وأن الدولة مستمرة فى اطلاق المرحلة الثانية وغيرها حتى يتم تبطين جميع الترع.


وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري أن الـ 7 سنوات الأخيرة شهد قطاع الري طفرة كبيرة على جميع المستويات، فالدولة كانت تنفق سانويًا أمل من أجل عملية تطهير الترع و إزالة الحشائش، ولكن بعد قرار التبطين سيتم المحافظة على المياه أن فكرة وضع أسماك فى الترع المبطنة لـ أكل الحشائش أمر لن يتم تنفيذه حتى الآن، ولكنها فكرة مطروحة.

سد النهضة أزمة سد النه وزارة الرى مستجدات أزمة سد النهضة تطورات أزمة سد النهضة صالة الإعلامية عزة مصطفى

ترشيحاتنا

إسبانيا تضيف الهدف الثالث في شباك سلوفاكيا بـ يورو 2020

الري تكشف آخر مستجدات أزمة سد النهضة

يعرضك للمحاكمة.. خبير أمن معلومات يحذر من فعل خطير على مواقع التواصل

العميد يقرر استبعاد الجامايكي داميون لوي من مواجهة المحلة

بتوقيت القاضية.. سوهاجي يتبرع ب 85 جنيها لنادي الزمالك.. وفيسبوك يشتعل

فريد : الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرصة النمو من خلال البورصة المصرية ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالب مصري يخترع نظارة متطورة تعمل على تحويل الصوت إلى لغة إشارة

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

إجراءات حاسمة بـ مطار القاهرة وداخل الطائرات.. تفاصيل

صدمة.. ليفربول يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

استمرار الأكسجين الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

فيديو

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ