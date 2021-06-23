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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العميد يقرر استبعاد الجامايكي داميون لوي من مواجهة المحلة

الجامايكي داميون
الجامايكي داميون لوي

استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على استبعاد الجامايكي داميون لوي من قائمة الفريق، المقرر أن عنها غدا استعدادا لمواجهة غزل المحلة  يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ من بطولة الدوري المصري.

 

وطالب حسام حسن من الجهاز الطبي للنادي برئاسة الدكتور عمرو الأشلم وضع برنامج طبي تأهيلي للاعب استعدادا للمواجهات المقبلة.

 

جاء ذلك بعد تأخر اللاعب في العودة إلى صفوف الفريق بعد إنتهاء المشاركة مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية 

 

وأعرب الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، عن غضبه الشديد بسبب تأخر وصول المحترفين "الجامايكي روماريو ويليامز والاوغندي إيمانويل أوكوي".

 

وعلم “صدي البلد” ان إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري قرر توقيع عقوبة مالية على فترة غياب اللاعبين بعد انتهاء الموعد المحدد لعودتهما، بالاضافة الى خصم بعض مستحقاتهما المالية.

 

ووصل الجامايكي  داميون لوي مساء أمس بعد أن شارك مع منتخب بلاده أمام سورينام.

 

كما عاد السوري عمرو الميداني بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أيضا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق لمواجهة فريق غزل المحلة يوم 25 من الشهر الجاري، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات  الدوري المصري.

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة غزل المحلة والحصول على الثلاثة نقاط  لضمان التواجد في المربع الذهبي  بعد تحقيق الفوز في آخر مواجهتين أمام “ مصر المقاصة وأسوان ”.

 

وحرص حسام حسن على تصحيح الأخطاء الدفاعية  والوصول إلى التشكيل المثالي في ظل غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابات .

 

الاتحاد يفوز وديا

وفاز الاتحاد السكندرى أول أمس على نظيره كفر الدوار بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب النادي .

 

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بتجهيز اللاعبين من خلال المباريات الودية في الفترة الحالية.

 

في سياق آخر قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري صرف مكافأة الفوز على المقاصة للاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مواجهة غزل المحلة من أجل تحقيق الفوز .

 

ويرغب محمد مصيلحي في تحفيز اللاعبين من أجل الزحف نحو المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري وضمان التواجد في المربع الذهبي .

حسام حسن الدوري المصري مصر المقاصة إيمانويل أوكوى الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري خالد قمر

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العميد يقرر استبعاد الجامايكي داميون لوي من مواجهة المحلة

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