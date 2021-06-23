إسبانيا تضيف الهدف الثالث في شباك سلوفاكيا بـ يورو 2020

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره السلوفاكي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف إسبانيا الثالث جاء عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جوردي ألبا من الجهة اليسرى.

منتخب إسبانيا كان الأفضل في الشوط الأول، ومنحهم حكم اللقاء ضربة جزاء في الدقيقة 10 بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد عرقلة كوكي داخل منطقة الجزاء.

وتولى موراتا تنفيذ ركلة الجزاء، لكن دوبرافكا تصدى لتسديدته، حارمًا الإسبان من تسجيل هدف التقدم.

منتخب إسبانيا واصل التفوق والسيطرة، وفي الدقيقة 30، سدد بابلو سارابيا كرة من على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم بالعارضة وترتقي للأعلى، ليحاول دوبرافكا حارس مرمى سلوفاكيا إبعادها، لكنه قام بإدخالها في شباكه بالخطأ في لقطة طريفة وغريبة أسفرت عن الهدف الأول في المباراة للإسبان.

حاول بعد ذلك لاعبو سلوفاكيا تعديل النتيجة، لكن إيمريك لابورت استطاع تسجيل الهدف الثاني للإسبان، بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيرارد مورينو من الجهة اليمنى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدفين نظيفين.

تشكيل سلوفاكيا أمام إسبانيا في يورو 2020

وضم تشكيل سلوفاكيا كل من:

في حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: بيكريك - ساتكا - سكرينيار - هوبوكان

خط الوسط: كوكا - هرومادا - هارسلين - هامشيك

خط الهجوم: دودا - ماك

تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا في يورو 2020

وضم تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة سلوفاكيا كل من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كوكي - بيدري

خط الهجوم: بابلو سارابيا - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين ويحتاج للفوز في مباراة اليوم للتأهل للدور المقبل، فيما يتواجد منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

