عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا تضيف الهدف الثالث في شباك سلوفاكيا بـ يورو 2020

صدى البلد

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره السلوفاكي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

 

هدف إسبانيا الثالث جاء عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جوردي ألبا من الجهة اليسرى.

 

منتخب إسبانيا كان الأفضل في الشوط الأول، ومنحهم حكم اللقاء ضربة جزاء في الدقيقة 10 بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد عرقلة كوكي داخل منطقة الجزاء.

 

وتولى موراتا تنفيذ ركلة الجزاء، لكن دوبرافكا تصدى لتسديدته، حارمًا الإسبان من تسجيل هدف التقدم.

 

منتخب إسبانيا واصل التفوق والسيطرة، وفي الدقيقة 30، سدد بابلو سارابيا كرة من على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم بالعارضة وترتقي للأعلى، ليحاول دوبرافكا حارس مرمى سلوفاكيا إبعادها، لكنه قام بإدخالها في شباكه بالخطأ في لقطة طريفة وغريبة أسفرت عن الهدف الأول في المباراة للإسبان.

 

حاول بعد ذلك لاعبو سلوفاكيا تعديل النتيجة، لكن إيمريك لابورت استطاع تسجيل الهدف الثاني للإسبان، بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيرارد مورينو من الجهة اليمنى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدفين نظيفين.

تشكيل سلوفاكيا أمام إسبانيا في يورو 2020

وضم تشكيل سلوفاكيا كل من: 

في حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: بيكريك - ساتكا - سكرينيار - هوبوكان

خط الوسط: كوكا - هرومادا - هارسلين - هامشيك

خط الهجوم: دودا - ماك

 

تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا في يورو 2020

وضم تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة سلوفاكيا كل من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كوكي - بيدري

خط الهجوم: بابلو سارابيا - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا

 

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين ويحتاج للفوز في مباراة اليوم للتأهل للدور المقبل، فيما يتواجد منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
 

ترشيحاتنا

إسبانيا تضيف الهدف الثالث في شباك سلوفاكيا بـ يورو 2020

الري تكشف آخر مستجدات أزمة سد النهضة

يعرضك للمحاكمة.. خبير أمن معلومات يحذر من فعل خطير على مواقع التواصل

العميد يقرر استبعاد الجامايكي داميون لوي من مواجهة المحلة

بتوقيت القاضية.. سوهاجي يتبرع ب 85 جنيها لنادي الزمالك.. وفيسبوك يشتعل

فريد : الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرصة النمو من خلال البورصة المصرية ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالب مصري يخترع نظارة متطورة تعمل على تحويل الصوت إلى لغة إشارة

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

إجراءات حاسمة بـ مطار القاهرة وداخل الطائرات.. تفاصيل

صدمة.. ليفربول يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

استمرار الأكسجين الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

أعراض مرض الأميبات وطرق علاجه

الإسكان تنشط.. حملات موسعة لضبط المخالفات ومنع العشوائيات في الشروق.. وطرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة و4 صيدليات بالقاهرة وأسيوط الجديدة

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

فيديو

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ