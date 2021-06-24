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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الداخلية في يوم .. مأموريات الأحوال المدنية في القرى لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي .. سقوط عصابة سرقة المواسير بالإسكندرية .. حملات لضبط تجار المخدرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 

ضبط عصابة سرقت ١٥ ماسورة خاصة بأحد المشاريع بالإسكندرية

 ضبط مخدر الهيدرو وعملات أجنبية مقلدة بحوزة عاطل بالقاهرة

 سحب ٤٩٤٨ رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

 الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين

 ضبط تشكيل عصابى بالوادى الجديد تخصص فى سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء

 

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من مسئول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية  باكتشافه سرقة (15) ماسورة من مادة البولي إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (5 من العناصر الإجرامية) .

 وأضافت التحريات قيام المذكورين بإحضار سيارة نقل وكذا معدة ثقيلة قيادة (سائقين "حسنى النية") والاتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية) ، وكذا ضبط (أكياس ورولات بلاستيك - كمية من البلاستيك المعاد تدويره) بإجمالي وزن (طن ومائة كيلو جرام تقريباً) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بإنفاقهم جزءا من المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويج العملات المزورة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عاطل – مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو - هاتف محمول - مبلغ مالى – مبالغ مالية عملات أجنبية "مقلدين").

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والعملات المقلدة بقصد ترويجها ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

ومن ناحية أخرى سحبت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ٤٩٤٨ رخص سيارات لعدم تركيب  الملصق الإلكتروني، وذلك خلال عدة حملات تم شنها على مدى ٢٤ ساعة.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفائه، أو التى تم العبث بالملصق الالكتروني الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية ، أن العقوبات الخاصة بعدم تركيب  الملصق الإلكتروني ، تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب  الملصق الإلكتروني.

وأكدت وزارة الداخلية ، أنه حرصاً منها  على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام، تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة “ذات الملصق إلكترونى” واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وعلى جانب آخر قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية ميت أبو الكوم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

ومن ناحية أخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام،العام،  بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد، قيام (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بخط أعمدة الضغط المتوسط الممتدة من محطة توزيع الكهرباء بمدينة باريس وتخزينها بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة باريس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بتحميل سيارة نقل بعدد (12) جوالا بداخلها كابلات وأسلاك ألومنيوم مجدول خاصة بأعمدة كهرباء الضغط المتوسط وزنت (1.5طن) تقريباً بإخفائها بين حمولة السيارة لنقلها لمحافظة أسيوط ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات وأسلاك الضغط المتوسط لبيعها وتوصيلها لأحد المتهمين بمحافظة أسيوط.

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