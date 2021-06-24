لاول مرة بمصر .. مستشفى عين شمس ستبدأ في تطبيق الجراحة الروبوتية ..الألم بعد العملية سيكون أقل كثيرا بسبب عدم وجود الجروح التقليدية

مدير مستشفي عين شمس التخصصي :

_ لاول مرة بمصر ..مستشفى عين شمس ستبدأ في تطبيق الجراحة الروبوتية

_ كل ماتريد معرفته عن الجراحة الروبوتية

قال الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى، أن المستشفى ستبدأ في تطبيق الجراحة الروبوتية خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن المستشفى الآن في المرحلة التجريبية لهذا التطبيق، ويتم تدريب الأطقم الطبية على هذا النظام الجديد في الجراحة، وسيكون لأول مرة في تاريخ مصر يتم تطبيق الجراحة الروبوتية.

وأضاف الدكتور هشام، إن الجراحة الروبوتية هو تطور للجراحة الطبيعية وتعنى إضافة إلى الجراح مساعد يمتلك ذراع بها كاميرا تبدأ التحرك في مناطق التي يصعب للجراح أن يصل لها وتجريها بدقة.

وتابع نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى، إلى أن الجراحات الروبوتية يتضمن إجراء جراحات بطريقة سهلة بتحكم من الجراح الأساسى، وتساهم في تقليل مضاعفات الجراحة التي قد تحدث وتقليل فترة المريض داخل المستشفى وهذا ينعكس على التكلفة الاقتصادية لأى نوع من أنواع تلك الجراحة، متابعا: سنبدأ هذه الجراحة في جراحات معينة مثل جراحات الكبد والقولون والقنوات المرارية والمسالك البولية.

ومن جانبه قال الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفيات الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، إن تجربة الجراحة عن طريق الإنسان الآلي موجودة في العالم منذ نحو 12 عامًا، مشيرًا إلى اعتمادها من منظمتي الصحة العالمية والدواء والعلاج الأمريكية، ما يؤكد على أمانها.





وأوضح أنه الإنسان الآلي يجري جميع العمليات، لافتًا إلى تطور تقنية إجراء العمليات، بداية من العمليات المفتوحة ثم المناظير حتى وصلت إلى الجراحة الروبوتية.

وأضاف يوسف أن الألم بعد العملية سيكون أقل كثيرا بسبب عدم وجود الجروح التقليدية، وبالنسبة للجراح فإن الوضع سيكون أكثر أريحية لأنه يكون بعيدا عن المريض والرؤية تكون ثلاثية الأبعاد ومكبرة 10 مرات .



وأكد أن الجراحة الروبوتية لا تعني الاستغناء التام عن الطبيب الجراح، مضيفًا أن وجود الإنسان الآلي يتيح للحراج إجراء العملية وهو بعيد عن المريض، ما يساهم في التباعد خلال الجائحة.



وأشار إلى دقة العمليات التي يتم إجراؤها عن طريق الإنسان الآلي، نظرًا لما يتيحه من مدى رؤية أوسع وأوضح، ما يساهم في توفير الأمان للأنسجة، وإجراء الجراحة بصورة أدق، موضحًا أنها مخصصة لجراحات الحوض والنساء والتوليد والمسالك البولية.

كما أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة بصدد تطبيق نظام الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية ، لتكون بذلك مستشفيات جامعة عين شمس الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية التي تطبق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery .



وأوضح الدكتور محمود المتيني أن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى. كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى.



وأضاف الدكتور محمود المتيني أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة التي شهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة ويسهم في تعزيز تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.



و حول أبرز مميزات النظام الجراحي الروبوتي السريري قال الدكتور محمود المتيني إن الإعتماد على النظام الجراحي الآلي في إجراء الجراحة بقيادة الطبيب الجراح يزيد من كفاءة قدرة الجراح البشرية إلى ما لم يكن ممكناً سابقاً ،فقد أصبح فى إمكان الجراح حالياً العمل بدقة شديدة تفوق دقة اليد البشرية من خلال النظام الجراحي الآلى ، وتحت رؤية ثلاثية الأبعاد لم تكن متوفرة فى السابق فى الأماكن الضيقة جداً فى جسم الإنسان، على سبيل المثال جراحات الأورام الدقيقة ، مما أسفر عن تقدم واضح فى نتائج هذه الجراحات الدقيقة بالمقارنة بالطرق التقليدية .

كما تساعد الجراحة الروبوتية في أن تجعل إجراء الجراحة طفيفة التوغل وهو الأمر الذي يسفر عن مضاعفات أقل، مثل عدوى الموقع الجراحية ، و الشعور بألم أقل وفقدان دم أقل ، مع سرعة الشفاء ، حيث تكون الفتحات أصغر حجمًا، والندوب أقل وضوحًا و بالتالي تقل فترة الإقامة في المستشفيات، لذلك فإن الجراحة الروبوتية تعتبر بديل متميز للجراحة المفتوحة .



هذا إلي جانب المزايا العديدة للجراحين الذين يستخدمون الجراحة الروبوتية ، من حيث تقليل الإجهاد البدني أثناء التشغيل نتيجة الجلوس المريح و بالتالي إطالة مهنة الجراحين ، كما تمكّن الجراح من العمل بدقة فائقة داخل جسم المريض.

فضلاً عن تقليل التعب و الإجهاد الذي يتعرض له الجراح مما يسمح بعمل عدد غير محدود من العمليات ، لأن هذا النظام الجراحي يعتمد على قوة تركيز الجراح الذهنية وليس حالته البدنية. لذا نجد أنه ومن المتوقع من كل جراح مدرب على نظام الجراحة الروبوتية أن يقوم بعمل عدد أكبر من العمليات الجراحية المعتادة سنوياً .



وثمَن الدكتور محمود المتيني جهود شركة CMR surgical في التعاون مع جامعة عين شمس لإدخال هذا النظام الجراحي العالمي المتطور ، لافتاً أنه تم استيرادها من المملكة المتحدة ، كما سيتم تدريب دفعات من الجراحين على هذا النظام في المملكة المتحدة قبل بدء التطبيق العملي داخل المستشفيات الجامعية.

كما أشاد بجهود كافة القائمين على إنجاح هذا المشروع و بخاصة أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و السادة وكلاء كلية الطب.



و أكد الدكتور أسامة الراعي وكيل شركة CMR في مصر، أن مشروع الجراحة الروبوتية عبارة عن شراكة طويلة الأجل تلتزم فيها الشركة بالتطوير والتدريب لأن هدفنا كشركة هو النجاح وتوصيل هذه التكنولوجيا للمستفيدين منها بالفعل . قائلاً " شعارنا TRANSFORMING SURGERY. FOR GOOD أي تحويل الجراحة إلى الأفضل، نحن نهتم بمرضانا وعملائنا وزملائنا ، نحن نحترم ونقدر آراء بعضنا البعض".