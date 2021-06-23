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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتحي: سعيد بتواجدي في مؤتمر بيراميدز لتأسيس أول فريق للمبتورين

بيراميدز
بيراميدز

عبر أحمد فتحي نجم نادي بيراميدز، عن سعادته وفخره الكبيرين بتواجده في مؤتمر تأسيس فريق المبتورين الأول في مصر بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، مشددا على أنه كان حريصا على التواجد والترحيب بالنجوم، وسعيد أكثر بتفكير نادي بيراميدز في أن يكون صاحب الخطوة الأولى لتأسيس أول فريق لكرة القدم والمبتورين ومن الطبيعي أن يتم الاهتمام بأصحاب الهمم وفخور بما شاهده من إمكانيات رائعة يمتلكها هؤلاء الأبطال لا تتوافر لدى بعض الأسوياء.

 

وتمنى أحمد فتحي أن يواصل هؤلاء الأبطال تفوقهم في السنوات المقبلة، مشددا على أن هؤلاء النجوم لهم مستقبل رائع للغاية ومن المنتظر أن يتابعهم باستمرار في الفترة المقبلة ودعمهم بصورة كبيرة.

 

تفاصيل مؤتمر بيراميدز

 

يحضر المؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، الذي يعلن عن تفاصيل تأسيس الفريق وخطة النادي لدعمه في المرحلة المقبلة، وكذلك الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ويحضر من لاعبي الفريق الأول بالنادي، عبد الله السعيد قائد فريق الكرة، وعلي جبر المدافع الدولي.

 

ويتواجد في المؤتمر، خالد عبد الحفيظ عطية رئيس اللجنة المكلفة بملف فريق الكرة للمبتورين، وقائد الفريق اللاعب سيف محمد سلامة، وأعضاء الفريق حديث العهد للتعريف بهم خلال مراسم المؤتمر الصحفي.

 

تقرر سفر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى المغرب ظهر الخميس المقبل تمهيدا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لحسم المتأهل للنهائي بعد التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

 

ويؤدي بيراميدز تدريبه غدا الأربعاء بملعب الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة السفر إلى المغرب لخوض المباراة الهامة، على أن تطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد البعثة.
 

بيراميدز ممدوح عيد نادي بيراميدز فريق المبتورين احمد فتحي

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