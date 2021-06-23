ما هو الأرز الجاف؟ .. نائب مدير معهد المحاصيل الحقلية يجيب.. فيديو

المحاصيل الاستراتيجية الهامة

قال الدكتور مجاهد عمار نائب مدير معهد المحاصيل الحقلية ، إن محصول الأرز من المحاصيل الاستراتيجية الهامة ، وهو أساسي بالبيوت المصرية ووجبة أساسية على الموائد المصرية.

وأضاف مجاهد عمار خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز” أن “الأرز الجاف” هو الأرز الذي يتحمل فترات الجفاف وقلة المياه ، مشيرا إلى انه من الممكن أن يروى هذا الأرز كل 10 أيام، مشيرا إلى أن الأرز الجاف تتم زراعته في الأماكن التي تعتمد في الرى علي مياه الأمطار.

وأشار نائب مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى أن زراعة الأرز في مصر تعتمد علي مياه الري الطبيعية ، مؤكدا أن زراعة الأرز الجاف تتم في المناطق التي يوجد بها نقص في المياه، لافتا إلى أن الأرز الجاف لا يختلف في أي شيء عن الأرز الطبيعي إلا في فترات تحمله للري.



كما أكد علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الأرز الطبيعي يجب أن تكون به المياه دائما ويتم ريه كل 3 أيام ، أما الأرز الجاف فإنه يحتاج إلى المياه كل 8 أيام وبالتالي يتحمل فترات طويلة بدون مياه ، مؤكدا أن الأرز الجاف تتم زراعته بنفس الطريقة الطبيعية لزراعة الأرز العادي .



وقال إن مصر أصبح فيها الآن زراعة جافة وهي التي يتم فيها زراعة بذرة جافة في ارض جافة ، والري يكون علي فترات متباعدة. كما أن الزراعة في الوادي الجديد تتم عن طريق الآبار، لافتا إلى أنه تمت زراعة البذور التي تتحمل طول فترات الري في الوادي الجديد باستخدام مياه الصرف الزراعي لان القانون يحرم استخدام مياه الآبار في زراعة الأرز.

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تمت زراعة 15 فدانًا من محصول الأرز الجاف بمدينة موط بمركز الداخلة من خلال حقول إرشادية بواقع فدان لكل حقل لتوعية المزارع بطرق زراعة المحصول الأسلوب الأمثل للزراعة والري والتسميد بهدف نشر زراعة المحصول كبديل للأرز العادي بسبب استهلاكه العالي للمياه في ظل اعتماد الوادي الجديد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه.



وأوضح المرسى، أن المديرية تنظم حاليا سلسلة ندوات إرشادية عن الأرز الجاف بحضور مسئولي الرى، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين لعرض طرق وفوائد زراعة الأرز الجاف، وحظر زراعة الأرز الغمر والمخالفات التي ستتخذ ضد المخالفين.

وأشار الي انه تم عرض أهم الأصناف التي تصلح للزراعة في المناطق الجافة والأصناف المتحملة لطول فترات الري والأراضي المالحة في ظل توفير التقاوي التابعة لوزارة الزراعة ذات جودة عالية.

ولفت الى أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، طرق الزراعة المناسبة والمعاملات السمادية ومعاملات الري ومواعيد الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح أن مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، طرحت أصنافًا جديدة من الأرز الجاف للحفاظ على مياه الخزان الجوفى، ويوفر للمزارع احتياجاته من الأرز، منها (جيزة 178، وجيزة 179 وصنف سخا 104، وسخا سوبر 300)، كما أن الدراسة التي أجريت على زراعة الأرز الجاف أثبتت أن الاحتياج المائي للأرز الجاف 3500م3/ للفدان بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان .